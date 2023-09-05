الثلاثاء 20 صفر 1445 ﻫ - 5 سبتمبر 2023 |
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ديون النوم المتراكمة لا تعوّض

منذ 37 دقيقة
النوم -تعبيرية

النوم -تعبيرية

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معظم الأشخاص يحتاجون إلى قرابة ثماني ساعات يوميا من النوم، ويؤدي عدم الحصول على قسط كاف إلى مخاطر كبيرة على الصحة، والتي تتجاوز الذهاب في صباح اليوم التالي إلى العمل بمزاج سيئ وعيون متعبة.

فبعد الجهد من أجل الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم من الاثنين إلى الجمعة، قد يبدو الاستلقاء خلال عطلة نهاية الأسبوع أفضل طريقة للحصول على بعض الراحة التي تشتد الحاجة إليها.

ولكن من غير المرجح أن تعوض ساعات نوم قليلة إضافية في السرير خلال عطلة نهاية الأسبوع عن ديون النوم المتراكمة خلال الأسبوع، كما يقول خبير النوم وإيقاع الساعة البيولوجية البروفيسور راسل فوستر.

وتظهر مجموعة من الدراسات أنه حتى النوم لمدة 10 ساعات في الليلة خلال عطلة نهاية الأسبوع لن يعيد قدرتك الإدراكية إلى سرعتها. وفي الواقع، قد يؤدي ذلك إلى تعطيل الساعة الداخلية للجسم، ما يزيد من صعوبة النوم أثناء الليل.

ويقول البروفيسور فوستر إن الشخص لا يحصل على قسط كافٍ من النوم إذا كان يكافح من أجل الأداء “في ذروة نشاطه” خلال النهار. ويحتاج الإنسان إلى 8 ساعات من النوم ليلا في المتوسط. لكنه يقول إن من 6 إلى 10 ساعات ونصف الساعة يُعدّ “نطاقا صحيا”.
لكن أولئك الذين يشعرون بانتظام بالتعب والانفعال والاندفاع ويحتاجون إلى المشروبات السكرية أو التي تحتوي على الكافيين، ربما يحتاجون إلى مزيد من الوقت في السرير.

مع ذلك، فإن تعويض ساعات النوم الضائعة خلال عطلة نهاية الأسبوع من خلال النوم ليس أفضل طريقة لتحقيق ذلك، كما يقول. ويمكن للنوم في عطلة نهاية الأسبوع أن يكون له تأثير غير مباشر على ساعة جسمك البيولوجية إذا كان يمنعك من الخروج في الهواء الطلق في الصباح، كما يقول البروفيسور فوستر. ويوضح أن التعرض لضوء الصباح يساعد الجسم على الدخول في نمط الاستيقاظ مبكرا والنوم مبكرا.

ويقترح فوستر أن أولئك الذين يعانون من الحرمان من النوم يذهبون إلى النوم في وقت مبكر من المساء ويلتزمون بروتينهم المعتاد. ويضيف: “يمكنك أن تنام كثيرا في عطلات نهاية الأسبوع، ولكن تأكد من أنك ستنام مبكرا بدلا من البقاء في السرير لاحقا”.

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