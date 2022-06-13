رأس النساء أكثر دفئاً من الرجال.. اليكم آخر الدراسات

توصلت دراسة حديثة إلى أن رأس النساء أكثر دفئاً من الرجال، حيث من المرجح أن تزيد درجة حرارة دماغهن عن 40 درجة مئوية مقارنة بالرجال.

وجد الباحثون في مختبر MRC للبيولوجيا الجزيئية في كامبريدج، أن أدمغة النساء كانت أكثر سخونة بنحو 0.4 درجة مئوية من الرجال، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

واقترح الباحثون أن هذا الاختلاف كان على الأرجح مدفوعاً بالدورة الشهرية، حيث تم فحص معظم النساء في مرحلة ما بعد الإباضة وكانت درجة حرارة دماغهن أيضاً حوالي 0.4 درجة مئوية أكثر دفئاً من النساء اللائي تم فحصهن في مرحلة ما قبل الإباضة.

ونُشرت الدراسة في مجلة Brain، وأجريت الدراسة على 40 متطوعاً، تتراوح أعمارهم بين 20-40، ليتم فحصهم في الصباح وبعد الظهر وفي وقت متأخر من المساء على مدار يوم واحد في “Royal Infirmary of Edinburgh”.

وجد الباحثون الذين أنتجوا أول خريطة رباعية الأبعاد لدرجة حرارة الدماغ السليمة أن متوسط ​​درجة الحرارة أعلى مما كان يُعتقد سابقاً عند 38.5 درجة مئوية في حين أن الفم عادة ما يكون أقل من 37 درجة مئوية، ولكن الهياكل الدماغية الأعمق كانت في كثير من الأحيان أكثر دفئاً من 40 درجة مئوية وأعلى درجة حرارة لوحظت في الدماغ كانت 40.9 درجة مئوية – مع تبريد العضو في الليل والسخونة أثناء النهار.

في حين أن درجات الحرارة المرتفعة هذه تعتبر حمى في أماكن أخرى من الجسم، يقول الباحثون إنها قد تكون علامة على صحة وظائف المخ.

زادت درجة الحرارة أيضاً مع تقدم العمر على مدى 20 عاماً من المشاركين، وعلى الأخص في مناطق الدماغ العميقة حيث كان متوسط ​​الزيادة 0.6 درجة مئوية، ويقترح الباحثون أن قدرة الدماغ على التبريد قد تتدهور مع تقدم العمر.

قال الدكتور جون أونيل، قائد المجموعة في جامعة كامبريدج: “بالنسبة لي، الاكتشاف الأكثر إثارة للدهشة من دراستنا هو أن الدماغ البشري السليم يمكن أن يصل إلى درجات حرارة يمكن تشخيصها على أنها حمى في أي مكان آخر في الجسم”.

تم قياس درجات الحرارة المرتفعة هذه في الأشخاص الذين يعانون من إصابات في الدماغ في الماضي، ولكن كان من المفترض أنها ناتجة عن الإصابة.

وأضاف:”هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن هذا الاختلاف اليومي مرتبط بصحة الدماغ على المدى الطويل – وهو أمر نأمل أن نتحرى عنه بعد ذلك”.