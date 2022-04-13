رجفان الجفون.. ما أسبابه وهل يجب أن نقلق بشأنه؟

لعلّك تواجه أعراضًا يقوم بها الجسم بشكل متكرر، بعضها يكون طبيعيا يشترك فيه جميع الأشخاص، وبعضها قد يكون مؤشرا الى حالات صحية أخرى.

من بين تلك الاعراض، رجفان العين أو الرعاش الصغير وهو عارض قد يكون مزعجًا في بعض الأحيان، خصوصا اذ دام لفترة طويلة. لكن، هل يجب أن نقلق بشأنه؟ أو أنه أمر طبيعي؟

رجفان بسيط في إحدى العينين، غير ضارٍّ بقدر ما هو مزعج للشخص المصاب. رعشة طفيفة في الجفن تحدث دون سابق إنذار، يجب ألا تقلقك؛ إنها تحزُّم أو ما تُسمى بالارتجافات الحزمية أو التقلصات الحزمية أو ارتعاش العضلات.

ما هي أسباب هذا الرجفان؟

التعب قد يكون السبب

بأخذ شكل تقلصات لا إرادية للعضلة الدائرية للعين، يحدث التحزُّم تقنياً بسبب الإثارة العصبية. وإذا كان الكثير منا يعاني من هذه الظاهرة التي لم يدرسها العلم كثيراً؛ فاعلم أنها غير مؤلمة بقدر ما هي حميدة في معظم الأوقات. علاوة على ذلك، يمكنه أن يحدث في ربلة الساق أو الشفة بالطريقة نفسها.

التعب واستهلاك المنشطات «القهوة ومشروبات الكافيين الأخرى»، وتناول بعض الأدوية التي تهدف إلى علاج الأمراض العقلية؛ فالأسباب المحتملة للتحزُّم عديدة ومتنوعة. ومع ذلك، غالباً ما يربط الأطباء هذه المشكلة بنقص محتمل في معدن المغنيسيوم في الجسم، الذي يُسْهِم في استرخاء العضلات والجهاز العصبي على حدٍّ سواء.

كما يساعد في تقليل التوتر، الذي يمكن أن يكون أيضاً سبباً للرعشة.

متى تصبح هذه الحالة مقلقة؟

عندما تكون التحزُّمات متكررة جداً على مدى أكثر من ثلاثة أشهر، وتسبب لك إغلاق عينيك و/أو تأتي مصحوبة بألم، فإنَّ استشارة طبيب مختص تُعتبر ضرورة؛ فالمشكلة، التي تكون مزعجة ومحرجة فقط، قد تتحول بعد ذلك إلى تشنج في الجفن، الذي يمكن أن يكون، على سبيل المثال، علامة على مرض عصبي. وفي هذه الحالة، لا تنتظري أبداً؛ حيث من الضروري أن يتابعك طبيب متخصص.