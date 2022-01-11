رذاذ للأنف يمنع الإصابة بكورونا لمدة تصل إلى ثماني ساعات

قد يكون العلاج الجديد برذاذ الأنف قادراً على إعطاء الأشخاص المعرضين لمخاطر عالية مناعة من كوفيد-19 لفترة قصيرة من الزمن.

أظهر العلاج، قيد التطوير من قبل العلماء في جامعة هلسنكي، في فنلندا، القدرة على منع الإصابة بفيروس كورونا لمدة تصل إلى ثماني ساعات في الدراسات المختبرية.

لم يتم اختباره بعد على البشر ولم تتم مراجعة الدراسات المختبرية بعد.

هذا الرذاذ الأنفي مخصص للاستخدام من قبل المرضى الذين يعانون من نقص المناعة وغيرهم ممن يعانون من نقاط ضعف شديدة تجاه كوفيد.

وهو يعمل عن طريق منع الفيروس من التكاثر في الأنف، وفي الدراسات المختبرية، كان أداؤه جيداً ضد جميع المتغيرات، على عكس علاجات الأجسام المضادة أحادية النسيلة الشائعة التي تكون أقل فعالية ضد أوميكرون.

على الرغم من أنّ العلاج لا يمكن أن يحل محل اللقاحات، إلا أنه يمكن أن يوفر حماية إضافية لأولئك الذين يحتاجون إلى تعزيز إضافي لجهاز المناعة وقد يكون أساساً لعلاجات أخرى في المستقبل.

لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، ضعف في جهاز المناعة بسبب علاج السرطان، وزرع الأعضاء، والتهابات فيروس نقص المناعة البشرية، وغيرها من الحالات.

هؤلاء الأشخاص معرضون بشدة لأعراض كوفيد الشديدة، وقد لا تعطي سلسلة اللقاحات النموذجية أجهزتهم المناعية دفعة كافية للحماية الفعالة من الفيروس.

ونتيجة لذلك، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن يتلقى جميع الأمريكيين الذين يعانون من نقص المناعة فوق سن الخامسة جرعة لقاح إضافية.

في الأشهر المقبلة، قد توصي الوكالة أيضاً بأن يحصل الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة على جرعة رابعة.

وقد أوصت إسرائيل بالفعل بجرعات رابعة للسكان الذين يعانون من نقص المناعة، وكذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية والبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.

بالإضافة إلى اللقاحات المستمرة، يتابع العديد من الباحثين الآن علاجات خاصة للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة وغيرهم من الأشخاص المعرضين لمخاطر عالية والتي يمكن أن تكمل التطعيم.

على سبيل المثال، في كانون الأول، أعطت إدارة الغذاء والدواء (FDA) الإذن لعلاج الأجسام المضادة وحيدة النسيلة التي قدمته شركة AstraZeneca والذي يهدف إلى منع عدوى كوفيد لدى المرضى المعرضين للمخاطر.

قد يصبح علاج رذاذ الأنف الجديد، قيد التطوير من قبل العلماء في جامعة هلسنكي، خياراً مفيداً لهؤلاء المرضى.

تم وصف العلاج في طباعة مسبقة نشرت في أواخر كانون الأول، والتي لم يتم مراجعتها من قبل الأقران.

وقال كالي ساكسيلا، عالم الفيروسات في جامعة هلسنكي والمؤلف الرئيسي للدراسة، لموقع جزمودو في رسالة بالبريد الالكتروني: “إنّ استخدامه الوقائي يهدف إلى الحماية من عدوى سارس كوف-2.”

“ومع ذلك، فهو ليس لقاحاً، ولا يقصد به أن يكون بديلاً للقاحات، بل هو تكملة للتطعيم لتوفير حماية إضافية للأفراد الذين تم تطعيمهم بنجاح في المواقف عالية الخطورة، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، على سبيل المثال، أولئك الذين يتلقون العلاج المثبط للمناعة.”

يعتمد الدواء الجديد على بحث سابق يظهر أنّ الأنسجة داخل الأنف هي المكان الرئيسي لتكرار الفيروس التاجي.

بعد التكاثر في الأنف، يتقدم الفيروس عادة عبر الجهاز التنفسي إلى الرئتين، حيث يسبب أعراضاً أكثر حدة.

كنتيجة، يمكن أن يؤدي إرسال الأجسام المضادة لكوفيد مباشرة إلى الأنف إلى منع الفيروس من التكاثر في أقرب مرحلة ممكنة من المرض.

يستخدم علاج الباحثين في هلسنكي نوعاً من الأجسام المضادة المصنوعة في المختبر، على غرار الأجسام المضادة وحيدة النسيلة.

على عكس الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، فإنّ جزيئات الجهاز المناعي المستخدمة في العلاج أصغر حجماً وأكثر تنوعاً.

تم تصميم هذه الأجسام المضادة من قطعة من الفيروس الذي بالكاد تغير عبر المتغيرات المختلفة والسلالات الفيروسية.

لزيادة قدرة رذاذ الأنف على تحييد كوفيد، قام الباحثون بتجميع ثلاثة من هذه الأجسام المضادة معاً في دواء واحد.

اختبر الباحثون لأول مرة دواءهم ضد الفيروسات الكاذبة، وهي الفيروسات المخبرية التي تحاكي فيروس كورونا.

في هذا الاختبار، تمكن الدواء من إيقاف تكاثر الفيروس في سلالة ووهان الأصلية، بالإضافة إلى متغيرات بيتا ودلتا وأوميكرون.

بعد ذلك، اختبر الباحثون الدواء ضد الخلايا البشرية في زراعة الخلايا. مرة أخرى، تمكنت من تحييد العديد من المتغيرات المختلفة لفيروس كورونا.

وأخيراً، اختبر الباحثون الدواء على الفئران، عبر إعطاء رذاذ الأنف لفئران المختبر، ثم متابعته بتطعيمات الأنف لفيروس كورونا.

من بين الفئران التي لم تتلق العلاج، انتشر الفيروس التاجي من خلال تجاويف الأنف والجهاز التنفسي والرئتين.

من بين الفئران التي تلقت رذاذ الأنف، لم ينتشر الفيروس التاجي على الإطلاق، كانت هذه الحيوانات ‘خالية تماماً من المستضد الفيروسي’ ولم تظهر عليها الأعراض، كما كتب الباحثون.

ووجد الباحثون أنّ العلاج كان قادراً على حماية الفئران من الإصابة بفيروس كورونا لمدة تصل إلى ثماني ساعات.

لم تتم مراجعة هذه الدراسة بعد، وهناك حاجة إلى العديد من الخطوات قبل اختبار رذاذ الأنف على البشر.

يمكن اعتبار الرذاذ دواء من قبل الوكالات التنظيمية في بعض البلدان وجهاز طبي من قبل الآخرين، مما قد يعقّد عملية الحصول على الموافقة عليه.

كان المؤلف الرئيسي ساكسيلا متفائلاً بشأن إمكانات الدواء في مقابلة مع جزمودو.

وقال: “هذه التكنولوجيا رخيصة وقابلة للتصنيع للغاية، والمانع يعمل بشكل جيد على قدم المساواة ضد جميع المتغيرات”.

وهو يعمل أيضاً ضد فيروس السارس المنقرض الآن، لذلك قد يكون أيضاً بمثابة إجراء طارئ ضد الفيروسات التاجية الجديدة المحتملة (سارس كوف-3 و -4).’

تعتبر علاجات الأجسام المضادة وحيدة النسيلة شائعة الاستخدام في الولايات المتحدة، أقل فعالية ضد أوميكرون مما كانت عليه ضد سلالات الفيروسات السابقة.

ومع ذلك، يجب أن يكون رذاذ الأنف هذا فعالاً ضد أوميكرون وغيره من المتغيرات الجديدة، لأنه يعتمد على جزء من الفيروس لم يتغير أثناء الطفرة.

بالإضافة إلى علاجات كوفيد، قد يتابع باحثو هلسنكي بخاخات مماثلة لالتهابات الجهاز التنفسي الأخرى.