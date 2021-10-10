رغم الفوائد.. أضرار خطيرة لشرب كوب ماء عند الاستيقاظ

شرب كوب من الماء عند الاستيقاظ من النوم عادة يحرص عليها الكثيرين، لكن قلة مَن تهتم بالسؤال عن سبب السلوك الذي يُنصح الجميع باتباعه.

يفقد الجسم في أثناء النوم بعض السؤال، لذا فإن كوباً من الماء كفيل بإعادة توازن الماء في الجسم، إضافة إلى تقليل لزوجة الدم وتحفيز الدورة الدموية.

لكن هذه العادة الصحية لها مخاطرها أيضاً، إذا مورست بشكل خاطئ.

ووفق موقع “وي كات” الصيني، ينصح الأطباء بعدم شرب الماء بعد الاستيقاظ بسرعة كبيرة أو بكثرة، ذلك أن هذا الأمر يضغط على القلب.

كما أن شرب الكثير من الماء على معدة فارغة يخفف من حمض المعدة، ما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض المعدة، لذا يكفي الجسم شرب حوالي نصف كوب الماء ببطء على رشفات صغيرة.

العصائر والقهوة

وينصح الأطباء كذلك بالابتعاد عن العصائر والقهوة والحليب والمشروبات الأخرى فور الاستيقاظ، ذلك أن هذه المشروبات ستجعل عملية الهضم تبدأ، ما سيؤثر سلباً على صحة الجهاز الهضمي.

الماء المملح

كما لا ينصح بشرب الماء المملح صباحاً لأن الدم يكون لزجاً وسيؤدي تناول الملح إلى زيادة ضغط الدم.

الماء مع العسل

ملعقة عسل في كوب من الماء البارد أو الدافئ خيار صحي لمن يعانون من الإمساك.

الماء المغلي

الماء المغلي لا يحتوي على سكر أو ملح، لذا لن يضغط على الكلى والجهاز القلبي الوعائي، وهو الخيار الأفضل لمعظم الناس.

الماء شديد الحرارة أو شديد البرودة يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة، فلا تقترب منهما.

شرب الماء وغسل الأسنان

لا ضرر في شرب الماء قبل غسل الأسنان بالفرشاة، ذلك أن مخاوف دخول البكتيريا من تجويف الفم الجسم بالماء ليست في محلها، لأن تركيز البكتيريا هو الجير أو اللويحة السنية، ولا يمكن إزالته إلا عن طريق التأثير المادي بالتنظيف والفرك.