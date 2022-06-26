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رغم الفوائد الكثيرة.. عواقب الاستحمام بالماء البارد

منذ 39 دقيقة
استحمام- تعبيرية

استحمام- تعبيرية

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الاستحمام هو نشاط نقوم به من أجل النظافة والصحة والاستجمام

أوضح دكتور العلوم الطبية بافيل فوروبيوف ما الذي سيحدث للجسم بعد الاستحمام بماء بارد.

وأشار الاختصاصي إلى أن الاستحمام بماء بارد يسهم في تكوين خلايا المناعة وبالتالي تعزيز الحماية ضد الالتهابات.

وقال لـ”Ura.ru”: “الشخص لديه ما يسمى بـ دوران الأوعية الدقيقة الشعرية. فهي تتوسع، ثم تضيق، ثم تتوسع مرة أخرى، وفي نفس الوقت، يتم تحفيز الخلايا المسؤولة عن المناعة.

وأوضح أن هذه العمليات ترتبط ببعضها البعض. وقد تؤدي إلى التصلب في الشرايين، ناهيك عن أمراض عدة مثل التهابات الجهاز التنفسي.

وأضاف أنه يمكن إجراء التقسية في المنزل باستخدام دش متباين. يمكنك أيضًا غسل قدميك بالماء المثلج في المساء. وحذر الطبيب في الوقت نفسه من أن التعرض المطول للماء البارد يمكن أن يؤدي إلى أمراض الكلى.

ورغم العواقب التي يتسبب بها الاستحمام بالماء البارد، إلا أن لك لا يقلل من فوائد الاستحملم بالماء البارد.

تتعدد فوائد الاستحمام بالماء البارد، ومن أشهر فوائد الاستحمام بالماء البارد الآتي:

1. يزيد من اليقظة

2. مفيد للشعر والبشرة

3. يعزز الجهاز المناعي والدوراني

4. يساعد في خسارة الوزن

5. يعالج ألم العضلات ويسرع شفائها

6. يخفف التوتر

7. يقلل من الاكتئاب

8. يعزز من الخصوبة

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