الجمعة 11 ذو القعدة 1443 ﻫ - 10 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رغم سلبياتها.. فوائد مذهلة للقهوة على البشرة!

منذ ساعة واحدة
القهوة

القهوة

A A A
طباعة المقال

لا بد أن للقهوة بعض السيئات، حيث تؤثر بشكل سلبي على صحة الفرد، إلا أن العديد من الدراسات أثبت ان للقهوة أيضا بعض الإيجابيات على صحة الإنسان.

فتناول فنجان من القهوة في الصباح من العادات اليومية التي قد تساعدنا على الاستيقاظ والبقاء نشيطين، ولكن ما قد لا تدركه هو أنه يمكن استخدامه أيضًا كمكوِّن لتنشيط البشرة، والقهوة من أهم مكونات العناية بالبشرة وهو مصدر غني لمضادات الأكسدة التي تفيد البشرة بعدة طرق، في هذا التقرير نتعرف على فوائد القهوة للبشرة، بحسب موقع “Health”.

فوائد القهوة للبشرة

1. تقشير الوجه

القهوة مقشر رائع للوجه لأنها تقشر البشرة، يقشر خلايا الجلد بلطف ويزيل الشوائب، ويترك البشرة ناعمة ومنتعشة، علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد في تحسين مظهر السيلوليت وشد بشرتك.

2. جعل البشرة لامعة

يقلل قناع القهوة من التهاب الجلد ويعزز الدورة الدموية مما يضيق الأوعية الدموية ويمنح البشرة أكثر إشراقًا. كما أنه يقلل من علامات التعب.

3. منع شيخوخة الجلد

القهوة غنية بمضادات الأكسدة مثل الفينولات التي تساعد على محاربة الجذور الحرة وحماية البشرة من التلف. نتيجة لذلك ، يمكن تجنب الخطوط الدقيقة والتجاعيد والجلد المترهل. في الواقع، يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في القهوة أن تساعد في محاربة حب الشباب، وزيادة تكوين الكولاجين، وتقليل فرط تصبغ الجلد.

4. تقليل الهالات السوداء

تشتهر القهوة أيضًا بقدرتها على ترطيب وشفاء وتقوية لون البشرة. في الواقع، إنه علاج فوري للعيون المنتفخة ورائع لعلاج الهالات السوداء.

5. يقلل من التهاب الجلد

تقلل مقشرات القهوة من علامات التمدد والسيلوليت مؤقتًا وتمنح البشرة مظهرًا أكثر نعومة.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

المزيد من الصحة

الحمل
للحوامل.. هذه العوامل تزيد من خطر إنجاب طفل مصاب بالشلل الدماغي
الزعتر البرّي
تعرفوا على فوائد الزعتر للأطفال
تساقط الشعر مشكلة يعاني منها الكثيرين
لمعالجة مشكلة تساقط الشعر بعد الولادة.. إليك هذه العلاجات الطبيعية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ميشال عون ونبيه بري
صيغة رئاسية تعمل عليها عواصم القرار.. وداعاً لتجربة العهد الفاشلة
الدولار
دولار السوق السوداء إلى مزيد من الارتفاع
حفار القبور السوري
شهادة مرعبة.. “حفار القبور” السوري: دفنت حوالي 600 جثة أسبوعيا