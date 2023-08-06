الأحد 19 محرم 1445 ﻫ - 6 أغسطس 2023 |
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رغم فوائده.. إليكم أضرار تناول الموز على الإفطار

منذ 18 دقيقة
الموز يساعد على تقوية جهاز المناعة

الموز يساعد على تقوية جهاز المناعة

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حذر علماء من تناول فاكهة الموز على معدة فارغة في الصباح لما قد يسببه ذلك من أضرار كثيرة بالجسم.

وأوضح العلماء أن تناول الموز على معدة فارغة يمكن أن يخل بالتوازن الحمضي القاعدي في الجسم ما يؤدي إلى ظهور مشكلات مثل ضيق التنفس والتعب والارتباك والغثيان والدوار وارتعاش العضلات، وذلك رغم تأكيدهم على أن هذه الفاكهة بشكل عام مليئة بالمعادن والفيتامينات والألياف.

وفي هذا الصدد، قالت الخبيرة في قسم اللياقة البدنية بمؤسسة ” JustCBD” ناتالي كوموفا، إن الموز يعد مصدرا مهما للمغنيسيوم والبوتاسيوم، وله مجموعة من الفوائد الصحية، ولكن تناوله على معدة فارغة أول شيء في الصباح يمكن أن يضر بالصحة.

من جانبه، أشار خبير التغذية إبريل جاميسون، إلى أن تناول الموز على معدة فارغة صباحا يمكن أن يؤدي إلى زيادة مؤقتة في قلوية الدم، ويسبب أعراضا مثل الغثيان والدوار وغيرها.

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