رغم فوائده.. احذر الإكثار من شرب عصير الليمون

من المعروف أن تناول عصير الليمون يساعد على مكافحة أمراض القلب والشرايين، وذلك بسبب غناه بمادة البوتاسيوم الهامة لصحة جهاز الدوران.

الإكثار من تناول عصير الليمون قد ينتج عنه بعض المشاكل الصحية، رغم الأمور الإيجابية الكثيرة التي يوفرها مثل إمداد الجسم بالسوائل.

وأفادت مجلة “فرويندين” الألمانية بأن الحمض الموجود في الليمون يعمل على مهاجمة مينا الأسنان ويزيد من حساسية الأسنان، كما يمكن أن تظهر مشاكل الحامض الموجود في الليمون في المعدة؛ حيث يؤدي إلى ما يعرف باسم مرض الجزر المعدي المريئي، وذلك بارتجاع حمض المعدة إلى المريء، ويظهر ذلك في شكل أعراض الحرقة الشديدة والشعور بالغثيان والقيء.

وأظهرت دراسات علمية أن قشور الليمون في بعض الأحيان كانت ملوثة بالبكتيريا الضارة، مثل فيروس E. Coli، الذي يمكن أن يسبب الإصابة بالقيء والإسهال، ولتقليل خطر الإصابة بالعدوى يجب دائما غسل قشور الليمون بالماء الساخن.

ومن المشاكل التي قد تحدث أيضا بسبب الإكثار من تناول عصير الليمون إبطاء شفاء الالتهابات الموجودة في الفم والتسبب في نوبات الصداع النصفي.

فوائد عصير الليمون

1- مفيد لصحة القلب والشرايين

يساعد تناول عصير الليمون على مكافحة أمراض القلب والشرايين، وذلك بسبب غناه بمادة البوتاسيوم الهامة لصحة جهاز الدوران.

إذ يساعد البوتاسيوم على ضبط مستويات ضغط الدم وتحفيز الجسم على الاسترخاء بدنيًا وعقليًا، كما أن فيتامين ج المتواجد في الحامض يساعد على الحفاظ على صحة القلب.

2- مكافحة حصى الكلى

يحتوي الليمون على حمض الستريك بتراكيز تفوق الأنواع الأخرى من الحمضيات، مثل: الجريب فروت، والبرتقال، وهذا الحمض يساعد على منع تكون حصى الكلى وتبلورها.

3- علاج الندوب والعلامات

بسبب خصائصه المفتحة للبشرة، فإن استعمال القليل من عصير الحامض الطازج على الندبة أو على اثار حب الشباب قد يساعد على تلاشي هذه العلامات الداكنة مع الوقت.

فقط ضع القليل من عصير الليمون على مكان الندبة واتركه 5 دقائق، ثم قم بغسل المكان جيداً بعد ذلك.

4- مكافحة أمراض الجهاز التنفسي

تساعد ثمار الحامض الصفراء على علاج المشاكل التنفسية المختلفة، بما في ذلك صعوبات التنفس ونوبات الربو المزعجة، وذلك بسبب غناه بفيتامين ج الهام لصحة المناعة والجهاز التنفسي.

كما أن الحامض هو أحد العلاجات الطبيعية الهامة لالتهابات الحلق وذلك بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا.

5- علاج مسمار القدم

يساعد عصير الحامض على تفتيت مسامير القدم عند تطبيقه موضعيًا عليها وبانتظام خاصة تلك الصلبة منها، ولهذا السبب ذاته فإن الحامض يساعد كذلك وبشكل كبير في تفتيت حصى المرارة.

6- تعزيز امتصاص الحديد

إن تناول أطعمة غنية بفيتامين ج مع الأطعمة الغنية بالحديد يساعد على تحسين امتصاص الحديد من هذه الأطعمة وتحسين قدرة الجسم على الاستفادة منه.

لذا فإن استعمال الحامض باعتدال أثناء إعداد الطعام يساعد على مكافحة فقر الدم.