رغم فوائده.. ما هي الحالات التي لا يُنصح بها شرب الحليب البارد على الريق؟

الكثير منا يرغب بشرب الحليب خلال اليوم مساء أو في الصباح الباكر، مصحوباً بالقهوة او حتى من دون إضافات، وهناك من يفضل شربه بارداً على الريق، نظراً للفوائد التي يمكن الحصول عليها.

لكن أخصائيي التغذية يحذرون من الإفراط أو الإكثار من عادة شرب الحليب بارداً على الريق، خاصة عند من يعاني من بعض المشاكل في القلب أو الكوليسترول.

فوائد شرب الحليب البارد في الصباح:

– يساعد شرب الحليب البارد في الصباح الباكر على تخفيف حرقة المعدة والألم الناتج عنها، وإضافة قليل من مسحوق الشمر إليه يساعد أيضاً على تحسين عملية الهضم، كما تعمل الألياف الغذائية كمليّن وتعزز حركة الأمعاء، وتحسن صحة القناة الهضمية.

– إن شرب الحليب البارد في الصباح أو خلال وجبة الإفطار يساعد على الحدّ من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ويحافظ على ترطيب الجسم. ووجود الكالسيوم يساعد في الحفاظ على صحة الأسنان والعظام.

– إن شرب الحليب يومياً مهم جداً لكل الأعمار، وهو أفضل المشروبات الصحية بعد الماء، كما أنه أكثر المشروبات غنىً بالفيتامينات والعناصر الغذائية، لذلك فإنَّ فوائده كثيرة.

– يعتبر الحليب من المشروبات الأساسية التي يجب على كل أنثى إدخالها إلى نظامها الغذائي، فعادة ما يكون هو العنصر الرئيسي في تغذية الرضع منذ ولادتهم، ولكن للأسف مع التقدّم في العمر تبتعد عنه الكثيرات، على الرغم من فوائده الغذائية الكبيرة. وليس شرطاً أن نشربه وحده، وإنما يمكن إضافة بعض المنكّهات إليه التي تغيّر من مذاقه مثل الكاكاو والنسكافيه…

– يعتبر الحليب غذاءً غنياً بالعناصر الطبيعية، فهو يحتوي على البروتينات، الدهون، الكربوهيدرات، الفيتامينات، والأملاح المعدنية، كما أنه مصدر مهم للكالسيوم.

– الحليب يمكن أن يجعلكِ تفقدين الوزن مع اتباع الانظمة الصحية في التغذية، وقد وجد أن الحليب ساهم في تعزيز الصحة وجعل العظام قوية، مما أدى إلى تقليل الوزن. يساعد الحليب البارد على فقدان الوزن بشكل طفيف، حيث إن الجسم يحرق القليل من السعرات الحرارية للوصول بها إلى درجة الحرارة العادية.

– الحليب البارد هو علاج لحموضة المعدة، إن احتساءه يمكن أن يخفّف الألم حتى من القرحة الهضمية.

– الحليب البارد هو حلّ كبير للتغلّب على آلام الجوع بين الوجبات، ليس فقط لأنه مغذٍّ، ولكن لأن من السهل جداً شربه.

– بعد ممارسة التمارين الرياضية يحتاج الجسم إلى الطاقة، والابتعاد عن الكثير من الكربوهيدرات يساهم في تجنّب زيادة الوزن، لكن وعلى أية حال فالجسم لا يزال بحاجة إلى السكر والبروتين لإصلاح الأنسجة العضلية وتجديد الطاقة، من هنا يمكنكِ تناول الحليب البارد للحصول على الطاقة بعد التمارين.

ما هي أضرار الحليب البارد؟

الحليب ومشاكل في القلب

– إن تناول كمية كبيرة من البوتاسيوم، وهو عنصر متواجد في الحليب، يمكن أن يكون له مخاطر، بما في ذلك مشاكل في القلب، إضافة إلى أن الحليب يحتوي على كمية عالية من الدهون المشبّعة والكولسترول، والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

– يسبب الحليب بعض المشاكل، لدى الذين يعانون من حساسية تجاه الحليب.

– الإفراط بشربه يمكن أن يسبّب اضطرابات في الهضم.