روشتة صحية لكبار السن.. لحياة دون أمراض

تطلب كل مرحلة عمرية رعاية صحية ونفسية خاصة بمتطلبات المرحلة، ومن بين تلك المراحل كبار السن الذين يحتاجون إلى تغذية سليمة، وذلك للحيلولة دون إصابتهم بالأمراض المزمنة، كما أن لكل واحد من كبار السن رعاية خاصة حسب التغيرات التي تطرأ عليه صحياً.

يلعب الغذاء الصحي دورا أساسيا في وقاية كبار السن من الإصابة بنقص التغذية، حيث تتدهور الكتلة العضلية مع التقدّم في العمر، إلا أنه يمكن مواجهة هذا التدهور من خلال التغذية السليمة والرياضة.

قالت الجمعية الألمانية لطب الشيخوخة، إن ينبغي على كبار السن إمداد الجسم بالبروتين على نحو كاف.

وأشارت إلى أن المصادر الغذائية للبروتين تتمثل في اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والبقوليات، كما أن منتجات الألبان غنية بالكالسيوم المهم لصحة العظام.

وإلى جانب التغذية الغنية بالبروتينات، ينبغي أيضاً على كبار السن المواظبة على ممارسة تمارين تقوية العضلات.

ومن الأفضل أيضاً دمجها مع رياضات قوة التحمل مثل المشي والجري والسباحة وركوب الدراجات الهوائية.

المشاكل الصحّية التي ُيسببها سوء التغذية لكبار السن:

1- صعوبة التئام الجروح مهما كانت بسيطة.

2- .نقص الكتلة العضلّية وتعرض الُمسن للكسور الخطيرة.

3- زيادة نسبة الدهون ونقص كمّية السوائل الضرورّية من الجسم.

4- تراجع األعضاء الحيوّية في جسم الُمسن.

5- الإصابة بمشاكل ضعف عضلة القلب وأمراض الشرايين.

6- خلل في هرمونات الجسم بشكٍل عام.

7- .ضعف حاسة النظر والسمع.