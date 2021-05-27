الخميس 15 شوال 1442 ﻫ - 27 مايو 2021 |
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زرقة الجلد تحت العينين تشير إلى هذه الأمراض!

منذ 5 ساعات
زرقة الجلد تحت العينين

زرقة الجلد تحت العينين

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حذرت أخصائية أمراض المناعة قي روسيا، الدكتورة كسينيا بوتشاروفا،  من ظهور هالة زرقاء تحت العينين، اذ تشير إلى وجود مشاكل صحية في الجسم.

وفقا لها، قد يكون السبب نقص إمداد الأنسجة بالأكسجين اللازم (الجوع الأكسجيني)، كما قد يكمن السبب في نقص العناصر المعدنية الضرورية للجسم، وتقول، “قد تكون هذه الهالة مرتبطة بأمراض الكبد أو الكلى، ما يتطلب استشارة الطبيب المختص لتشخيص سبب ظهورها”، مضيفة، الجلد في منطقة العينين رقيق جدا ومع التقدم بالعمر يصبح رقيقا أكثر.

وتقول، “يجب التأكد من المشكلات الصحية المسببة لظهور هذه الهالة، فقر الدم، نقص العناصر المعدنية، أمراض الكلى والكبد والقلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي”، مشيرة إلى أن أسباب زرقة الجلد تحت العينين، قد تكون: قلة النوم، الإفراط بتناول الشاي والقهوة والتدخين ونمط الحياة والعمل الليلي، وكذلك العمل فترة طويلة على الكمبيوتر، وذلك بحسب “نوفوستي”.

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