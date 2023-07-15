السبت 27 ذو الحجة 1444 ﻫ - 15 يوليو 2023 |
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زهرة تخفض مستوى السكر في الدم

منذ دقيقتين
فحص السكري - تعبيرية

فحص السكري - تعبيرية

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اكتشف علماء جامعة أوتاغو في نيوزيلندا زهرة تخفض مستوى السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من داء السكري.

وتشير مجلة Life Metabolism إلى أن العلماء اختبروا في تجربة سريرية عشوائية ومضبوطة ومتقاطعة استمرت ثماني سنوات، ثلاثة مركبات مستخلصة من بتلات زهرة الداليا (اختبرت سابقا على الحيوانات واتضح أنها تقلل من التهاب الدماغ وتزيد من حساسية الأنسولين في الدماغ وتساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم)، على أشخاص يعانون من مقدمات أو يعانون من النوع الثاني من داء السكري.

واتضح للعلماء أن الجزيئة النباتية المشتقة من مستخلص الداليا تنظم مستوى السكر في دم الأشخاص الذين يعانون من داء السكري.

واستنادا إلى هذه النتائج حصل الباحثون على براءة اختراع رسمية وابرموا اتفاقية شراكة مع شركة تجارية لتسويق هذا المكمل الطبيعي الذي يساعد على الحفاظ على مستوى طبيعي للسكر والأنسولين في الدم.

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