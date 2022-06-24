زيادة الأملاح في الجسم.. إليكم الأسباب والطرق العلاجية

يلعب الصوديوم دورًا مهمًا في الجسم فهو يساعد على ضبط ضغط الدم والحفاظ على توازن السوائل.

لكن، على غرار كل المعادن في الجسم، يؤدي ارتفاع مستويات الصوديوم عن الحد الطبيعي الى تأثيرات سلبية في الصحة العامة.

حول أسباب زيادة الأملاح في الجسم، تقول الاختصاصية “ميرنا الفتى” بداية: «إن ارتفاع الأملاح بالجسم يؤدي الى الإصابة ببعض الأعراض المزعجة منها العطش المستمر، والشعور بالخمول ونقص الطاقة، وتقلُّص العضلات، والإسهال، وآلام في أحد جانبي الجسم وتورُّم القدمين.

ترتفع نسبة الصوديوم بالدم، عندما تقلُّ مستويات الماء بالجسم؛ بسبب عدة عوامل، منها قلة شرب الماء يومياً، واستهلاك ملح الطعام بكميات كبيرة أو الإفراط في تناول الأطعمة المالحة، والجفاف بسبب التقيؤ المستمر أو الإسهال الحاد أو فرط التعرُّق، وتناول بعض الأدوية التي تتسبَّب في نقص السوائل بالجسم، مثل الستيرويد المستخدم في مجال كمال الأجسام وأدوية خفض ضغط الدم، وكثرة التبوُّل، نتيجة الإصابة بالسكري أو الإفراط في تناول الأطعمة والمشروبات المدرَّة للبول».

وتتابع الاختصاصية مشيرةً إلى ضرورة شرب كميات وفيرة من المياه تتراوح من لتر ونصف إلى لترين يومياً، مع مراعاة تناول الأطعمة الغنيَّة بالماء، مثل الخضروات والفواكه.

واتباع نظام غذائي غني بالبوتاسيوم، للسيطرة على ضغط الدم والحفاظ على توازن السوائل بالجسم، وأيضاً الابتعاد عن الأطعمة المالحة، ومنها الأسماك، وتقليل ملح الطعام المستخدم في طهي الطعام.

وتجنُّب المشروبات المنبِّهة والمياه الغازية. كما يجب تناول مدرَّات البول تحت إشراف الطبيب؛ للتخلُّص من السوائل المحبوسة بالجسم عن طريق البول.

وتشير الاختصاصية ميرنا إلى أن الجسم يحتوي على مجموعة من الأملاح المهمة للحفاظ على توازنه وصحة خلاياه؛ فتُطْلِعُك على أبرزها وأسباب زيادة الأملاح في الجسم في الآتي:

-يُعَدُّ الصوديوم من الأملاح المهمة للجسم؛ إذ يساعد في الحفاظ على توازن الماء والرقم الهيدروجيني في الجسم، ومن أبرز أسباب زيادة الصويودم في الجسم نذكر: الجفاف، والقيء، وأمراض الكُلَى، ومرض السكري، والإسهال الشديد، والحُمَّى، والهذيان، وزيادة تركيز المغنيسيوم في الجسم.

-يُعَدُّ المغنيسيوم من الأملاح التي يحتاجها الجسم؛ إذ يعمل على تنظيم وظائف العضلات والأعصاب، وضبط مستويات السكر في الدم، ومن أسباب زيادة تركيز المغنيسيوم في الجسم نذكر: مرض الكُلَى، وسوء التغذية، وقصور الغدة الدرقية، وقصور الغدة الكظرية.

-تناول الأدوية التي تحتوي على الليثيوم، والأدوية المسهِّلة والمقاومة للحموضة التي تؤدي إلى زيادة تركيز المغنيسيوم، خصوصاً لدى كبيرات السن اللواتي يعانين من مشكلات في وظائف الكُلَى.

-الإصابة بأمراض الأمعاء الالتهابية.

-مرضى انحلال الدم.

-يساعد الكالسيوم في تعزيز عملية بناء العظام، ومساعدة العضلات على الانقباض ونقل الإشارات العصبية، وعلى الرغم من فوائده العديدة، لكن زيادة تركيزه في الجسم قد تنعكس سلباً على الصحة. ولعل أبرز أسباب زيادة الكالسيوم في الجسم:

* فرط نشاط الغدد جارات الدرقية.

* الإصابة بسرطان الرئة أو سرطان الثدي، وبعض أنواع سرطانات الدم.

* الإصابة بمرض السل أوالساركويد؛ ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات فيتامين دي «D» في الدم وتحفيز الجهاز الهضمي، ليقوم بامتصاص المزيد من الكالسيوم.

* الجفاف الشديد الذي بدوره يؤدي إلى نقص السوائل في الدم.

* تناول الأدوية التي تحتوي على الليثيوم.

* تناول كميات كبيرة من مكمِّلات الكالسيوم أو فيتامين دي «D».

– يعمل البوتاسيوم على تحسين وتعزيز عمل العضلات التي تتحكم في ضربات القلب والتنفس، ويستخدم الجسم البوتاسيوم الذي يحتاجه ويتخلص من البوتاسيوم الفائض الذي لا يحتاجه الجسم عن طريق الكُلَى؛ ولكن عند الإصابة بأمراض الكُلَى لن تستطع الأخيرة التخلص من البوتاسيوم الزائد بالطريقة الصحيحة؛ ما يؤدي لتراكم البوتاسيوم في الجسم.