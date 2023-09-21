زيت الأفوكادو.. كل ما تريد معرفته عن خصائص هذا الزيت العصري

توجهات النظام الغذائي تأتي وتذهب، لكنها تشترك عمومًا في موضوعات شاملة – مثل الحد من السعرات الحرارية والسكر والكربوهيدرات والدهون، لكن هذا الأخير قد يكون صعبًا في بعض الأحيان، قد يبدو الأمر غير بديهي، لكن الدهون ضرورية لصحتنا.

تقول جمعية القلب الأمريكية أن الدهون يمكن أن تمد جسمك بالطاقة، وتدعم وظيفة الخلايا، وتحمي أعضائك، وتبقي جسمك دافئًا، وتمتص العناصر الغذائية وتنتج الهرمونات.

ولكن ليست كل الدهون متساوية. فقط تريد تزويد جسمك بالنوع “الجيد” من الدهون – الدهون الأحادية والدهون المتعددة غير المشبعة، وتريد تجنب النوع “السيئ” من الدهون – الدهون المتحولة والدهون المشبعة.

إن المصادر الأكثر شيوعًا للدهون “الجيدة” هي زيت الزيتون والزيت النباتي. ولكن هناك شيء آخر ربما لم تفكر فيه – وهو زيت الأفوكادو.

هل زيت الأفوكادو مفيد لك؟

تقول كات بنسون، اختصاصية تغذية مسجلة لدى توب نيونترشن كوتشينج، إن زيت الأفوكادو غني بحمض دهني غير مشبع يسمى حمض الأوليك، والذي له مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية مثل دعم صحة القلب، وتقليل الالتهابات والمزيد.

وتوضح قائلة: “إن زيت الأفوكادو غني أيضًا بمضادات الأكسدة، التي تساعد على تقليل الضرر التأكسدي في أجسامنا ويمكن أن يساعد في دعم أشياء مثل التئام الجروح وصحة الدماغ وتقليل مخاطر الأمراض”. وتضيف: “على غرار الأفوكادو، يمكن أن يساعد زيت الأفوكادو أيضًا على زيادة امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون، مما يجعله أكثر فائدة لقلي الخضار”.

هل زيت الأفوكادو أفضل من زيت الزيتون؟

من الناحية الغذائية، فإن الاثنين متشابهان نسبيًا. توضح بنسون: “على غرار زيت الزيتون، يحتوي زيت الأفوكادو أيضًا على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة التي تسمى حمض الأوليك، والتي توفر مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية”.

ومع ذلك، قد يكون لزيت الأفوكادو ميزة بطريقة فريدة من نوعها. حيث تقول بنسون: “هناك فائدة أخرى لزيت الأفوكادو وهي ارتفاع نقطة الدخان مقارنة بزيت الزيتون. تشير نقطة الدخان إلى الوقت الذي يبدأ فيه الزيت في التدخين عند تسخينه ويمكن أن تشير أيضًا إلى متى لا تتم إزالة الفوائد الصحية فحسب، بل أيضًا عندما تظهر مركبات ضارة. إن نقطة الدخان العالية لزيت الأفوكادو تجعله خيارًا جيدًا لطرق الطهي ذات الحرارة العالية مثل الشوي والقلي والتحميص”.

هل هناك جانب سلبي لزيت الأفوكادو؟

زيت الأفوكادو جديد إلى حد ما، مما يعني أن بعض الأشياء لم يتم حلها بعد. توضح بنسون أن “زيت الأفوكادو جديد نسبيًا على الساحة، ولم تعتمد إدارة الغذاء والدواء بعد “معايير الهوية”، مما يترك بعض زجاجات زيت الأفوكادو ليتم خلطها بزيوت أقل جودة”.

ومع ذلك، لدى بينسون بعض النصائح لمساعدتك في اختيار زيت الأفوكادو عالي الجودة:

اختر زيت الأفوكادو البكر الممتاز: تقول: “إن زيت الأفوكادو البكر الممتاز هو الشكل الأقل معالجة ويجب أن يحتفظ بمعظم العناصر الغذائية”.

التحقق من اللون: “يجب أن يكون لزيت الأفوكادو البكر لون أخضر نابض بالحياة. قد يشير اللون الفاتح والأكثر اصفرارًا إلى أن الزيت قد تم خلطه بزيوت أرخص. ومع ذلك، فإن اللون وحده ليس مؤشرًا مضمونًا للجودة”، كما تحذر بنسون.

انظر إلى العبوة: “ابحث عن الزيت في زجاجات أو علب زجاجية داكنة تحمي من الضوء الذي يمكن أن يؤدي إلى تحلل الزيت”، كما تنصح.

التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية: “نظرًا لأن زيت الأفوكادو يمكن أن يفسد، فمن المهم التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية وشراء الزيت الطازج قدر الإمكان. بمجرد فتحه، حاول استخدام الزيت في غضون ستة أشهر”.

الطعم والرائحة مهمان: توضح بنسون: “يجب أن يكون لزيت الأفوكادو النقي عالي الجودة نكهة عشبية زبدانية ويجب ألا يكون طعمه أو رائحته زنخة”.

كما تحث بنسون على إرسال رسالة أخيرة، “كما هو الحال مع أي طعام، من الأفضل استهلاك زيت الأفوكادو كجزء من نظام غذائي متوازن يتضمن مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية. إذا كانت لديك مخاوف غذائية محددة، فمن الجيد دائمًا التحدث مع اختصاصي تغذية مسجل”.