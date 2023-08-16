زيت عشبي يحمي شعرك من عوامل التلف

يؤكد أطباء الجلد أن زيت إكليل الجبل مفيد في إعادة نمو الشعر لدى المصابين بـ”الثعلبة الأندروجينية”، وقد يحمي الشعر أيضا من العوامل البيئية مثل الأشعة فوق البنفسجية والتلوث.

قالت شيلبي خيتاربال، طبيبة الأمراض الجلدية، لـ”كليفلاند كلينك”: “المحصلة النهائية نعم يبدو أنه فعال، أصبح أكثر شيوعا في المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية”.

المكون الرئيسي في زيت إكليل الجبل هو حمض الكرنوسيك، الذي له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ويبدو أنه يشفي الأعصاب التالفة ويساعد في تنشيط الدورة الدموية، ويعزز نمو الشعر الجديد عند وضعه على فروة الرأس.

من جانبها، قالت ميشيل غرين أخصائية الأمراض الجلدية إن خصائص مضادات الأكسدة الموجودة في إكليل الجبل يمكن أن تساعد في حماية فروة رأسك من العومل البيئية، مثل الأشعة فوق البنفسجية والتلوث.

قد يساعد أيضا في تقليل قشرة الرأس ومنع ظهور الشيب المبكر ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذه المجالات.

ويوصي الخبراء بتدليك الزيت على فروة الرأس مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

كما أن فوائده لم تقتصر فقد على الشعر انما له العديد من الاستخدامات ومنها:

فوائد زيت إكليل الجبل للذاكرة

أثبتت بعض الدراسات أن استنشاقه يقوي الذاكرة ويزيد الانتباه والتركيز، ويعتقد أن سبب ذلك هو أنه يمنع تكسير مادة الأستيل كولين وهي مادة مهمة في عملية التفكير والتركيز.

وضع العلماء 20 شخص في غرفة مليئة برائحة زيت إكليل الجبل واختبر العلماء قدرتهم على حل مسائل رياضية، ووجد العلماء أن أداءهم كان أفضل وأسرع وأجوبتهم كانت أدق كلما زادت كمية استنشاقهم للزيت.

فوائد زيت إكليل الجبل في تخفيف الآلام

يستخدم في الطب الشعبي في تخفيف ألم المغص الكلوي وألم عسر الطمث، وقد اختبر العلماء تأثيره فقط على الحيوانات وأظهرت النتائج أن تأثير زيت إكليل الجبل أفضل من تأثير دواء باراسيتامول في تخفيف الألم.

زيت إكليل الجبل لتقليل التوتر

يعتقد العلماء أن استنشاقه يقلل من التوتر، قياساً على أن التوتر يزيد من هرمون الكورتيزول، حيث قام العلماء بقياس نسبة هرمون الكورتيزول على 22 شخص بعد استنشاقه لمدة 5 دقائق، ووجدوا أن نسبة الهرمون قلت بنسبة 23%.

زيت إكليل الجبل لزيادة النشاط والحيوية

استعمل القدماء زيت إكليل الجبل لزيادة النشاط والحيوية، ويعتقد العلماء أن استنشاقه يزيد من النشاط والحيوية من خلال زيادة ضربات القلب، ومعدل التنفس، وضغط الدم، ومن خلال التأثير على موجات الدماغ. وهذه بعض الدراسات التي قام بها العلماء:

-قام 20 شخص باستنشاق زيت أكليل الجبل وعبروا أن إحساسهم بالانتعاش زاد بنسبة 30% وأن إحساسهم بالنعاس قل بمقدار 25%.

-قام 35 شخص بتدليك أجسامهم بزيت إكليل الجبل المخفف، وبعد عشرين دقيقة عبر الأشخاص عن إحساسهم بالطاقة والحيوية والنشاط.

تقوية الدورة الدموية

يعتبر ضعف الدورة الدموية أمر شائع نسبياً، ويمكن ملاحظة ذلك خصوصاً على الأطراف مثل اليدين والقدمين. يساعد زيت اكليل الجبل على زيادة دوران الدم في الجسم، ويعتقد العلماء أن سبب ذلك أن زيت إكليل الجبل يعمل على توسعة الأوعية الدموية، وبالتالي وصول الدم إلى الأطراف ومن ثم تدفئة الأطراف.