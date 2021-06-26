زيوت وخلطات طبيعية لـ"bronzage" مميز خلال فصل الصيف

تحب بعض السيدات القيام بخلطات في المنزل عوضاً عن الزيوت الجاهزة وكريدمات البرونزاج في موسم البحر للحصول على لون برونزي.

خلطة زيت السمسم وزيت جوز الهند

المكونات:

ثماني ملاعق صغيرة من زيت الجوز.

4 ملاعق كبيرة من زيت الأفوكادو.

4 ملاعق كبيرة من زيت السمسم.

طريقة الاستخدام:

تخلط المكونات جيدًا وتحفظ في وعاء زجاجي محكم الإغلاق.

مدة صلاحية الزيت شهر ويجب حفظه بعيدًا عن أشعة الشمس.

في حال كان زيت جوز الهند متجمّد، يجب تسخينه في حمام مائي لتحويله إلى سائل قبل خلط الزيوت الأخرى.

يجب ارتداء نضارة على العينين لحمايتهما من أشعة الشمس، وعدم البقاء تحت أشعة الشمس لفترة تزيد عن 20 دقيقة.

زيت الزيتون لاكتساب لونًا برونزيًا قويًاهُناك عدة أنواع من زيت الزيتون تُستخدم لتسمير البشرة، ولكن الزيت الأفضل للتسمير هو زيت الزيتون البكر الممتاز.

طريقة الاستخدام:

غمس قطعة قماش أو منشفة كبيرة بزيت الزيتون، وفرك جميع أنحاء الجسم بهذا الزيت بشكل متساوي ما عدا الوجه. ويمكن البدء بمنطقة الظهر لتسميرها لمدة 20 أو 30 دقيقة، ومن ثم منطقة الصدر، لمدة ثلاثين أو عشرين دقيقة أُخرى. وبعد الإنتهاء من عملية التسمير يتم إزالة زيت الزيتون باستخدام الصابون بشكل جيد.

زيت الأفوكادو وزيت الزيتون لاكتساب لونًا برونزيًا للبشرة الفاتحة

تتميّز هذه الوصفة بعامل حماية من الشمس عالي يناسب البشرة الفاتحة، ويحميها من الحروق جرّاء أشعة الشمس الضارّة.

المكونات:

كوب من زيت الزيتون.

ثماني ملاعق صغيرة من زيت الافوكادو.

ملعقتان كبيرتان من عصير الجزر الطازج.

بضع قطرات من زيت الصندل العطري.

طريقة الاستخدام:

تخلط الزيوت الأساسية معًا قبل إضافة زيت خشب الصندل.

الجزر لاكتساب لونًا برونزيًا ساحرًا

يساعد الجزر في منح البشرة لونًا برونزيًا لامعًا؛ لغناه بمادة الكاروتين.

طريقة الاستخدام:

يُخلط الجزر فى الخلاط حتى يصبح سائلًا. ومن ثم، يُوزّع على الجسم أثناء جلوسك على الشاطئ، وسوف تحصلين على البشرة البرونزية ذات اللون الزهبي.

زيت الزيتون والجزر

المكونات:

جزرتان مسلوقتان.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف كوب لبن.

خمس نقاط من زيت الجزر العطري.

طريقة الاستخدام:

تمزج المكونات جيدًا للحصول على مزيج متجانس، ويطبق المزيج على الجسم مع تعريضه لأشعة الشمس.

الكيوي وبودرة الكاكاو

المكونات:

ثمرتان طازجتان من فاكهة الكيوي.

ربع كوب من بودرة الكاكاو.

خمس ملاعق من عصير الليمون.

طريقة الاستخدام:

تُمزج المكونات جيدًا. ويطبق الخليط على الجسم مع تعريضه لأشعة الشمس.