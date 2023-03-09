زيوت "يجب تجنبها" للوقاية من جلطات الدم!

يمكن أن تسبب جلطات الدم مجموعة من الأعراض غير السارة، والتي قد يشير الكثير منها إلى حالات خطيرة تتطلب التدخل الطبي.

يمكن أن يؤدي استهلاك الزيوت المهدرجة إلى زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم الضارة، وفقا لاختصاصية في التغذية.

ويمكن أن تظهر الكتل الشبيهة بالهلام كرد فعل لإصابة وتساعد في وقف النزيف الخطير المحتمل. ومع ذلك، فإن الجلطات الضارة التي تحدث بدون سبب وجيه يمكن أن تكون خطيرة للغاية. لذلك، من الضروري تقليل مخاطرها.

ومن المثير للقلق أن ما تضعه في جسمك يمكن أن يضع الأساس لجلطات الدم الضارة.

وقالت نونا أوزيريانسكايا، استشارية اختصاصي التغذية في مستشفى Benenden، وهي جزء من Benenden Health: “من أجل تقليل مخاطر الإصابة بجلطات الدم، من المهم أن يحافظ الناس على نمط حياة صحي وأن يلتزموا بنظام غذائي صحي ومتوازن حيثما أمكن ذلك. أولئك الذين يستهلكون غالبا الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون المشبعة والأحماض الدهنية غير المشبعة، مثل المشروبات السكرية والسمن والكعك والبسكويت والحلويات والأطعمة المقلية والأطعمة المصنعة، يزيد لديهم خطر الإصابة بجلطات الدم”.

وبصرف النظر عن كل هذه الأطعمة المزعجة، أضافت الخبيرة أن الزيوت المهدرجة والمعالجة “يجب تجنبها”.

وبدأت صناعة المواد الغذائية في استخدام الزيوت المهدرجة لأنها توفر مدة صلاحية طويلة مع الحفاظ على انخفاض تكاليفها. والزيوت مثل النباتية وزيت عباد الشمس سائلة في درجة حرارة الغرفة ولكن الهدرجة تجعل الزيوت أكثر صلابة.

وتوجد هذه الأنواع من الزيوت بشكل شائع في الأطعمة فائقة المعالجة المليئة بالدهون المشبعة، والتي يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول في الدم.

ومن السمن والأطعمة المقلية إلى مبيضات القهوة، يتم إخفاء الزيوت المهدرجة في مجموعة متنوعة من الأطعمة.

ويرجع السبب في أن هذه الزيوت يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم إلى الإجهاد التأكسدي.

وتعمل الزيوت المهدرجة على زيادة إنتاج الجذور الحرة، ما يؤدي إلى حدوث التهاب في الجسم والأوعية الدموية، وفقا لأوزريانسكايا. وكل هذه العمليات يمكن أن تمهد الطريق لجلطات الدم وغيرها من المشاكل الصحية.

لحسن الحظ، ليست كل الأطعمة لها سمعة سيئة. في الواقع، يمكن أن تساعد بعض الخيارات في تقليل كمية الالتهاب في جسمك وبالتالي تقليل المخاطر.

وقالت أوزيريانسكايا: “على الرغم من عدم وجود نظام غذائي محدد مضاد للالتهابات، فقد ارتبط “النظام الغذائي المتوسطي” التقليدي بانخفاض معدل الوفيات الإجمالي، ووفيات القلب والأوعية الدموية، وانخفاض معدل الإصابة بالسكتة الدماغية ومرض باركنسون ومرض الزهايمر والسرطانات. ويركز نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي على خيارات مثل زيت الزيتون والمكسرات والفواكه والخضروات الورقية والأسماك الدهنية. وتوفر هذه الأطعمة العناصر الغذائية، مثل الفيتامينات والمعادن والبوليفينول ومضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب بشكل مباشر. وقد يساعد البوليفينول الموجود في النظام الغذائي أيضا على تحسين ضغط الدم ومقاومة الأنسولين والالتهابات الجهازية”.

وأوصت اختصاصية التغذية بإدراج ما يلي في نظامك الغذائي:

– البروتينات مثل البيض والأسماك والدواجن الخالية من الدهون والفول والعدس والحمص والتوفو ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

– الفواكه والخضروات.

– الدهون الصحية باعتدال مثل الأفوكادو والبذور والمكسرات وزيت الزيتون وعباد الشمس ونخالة الأرز وزيت الكانولا وزيوت الجوز.

– الأسماك الزيتية التي تحتوي على نسبة عالية من أوميغا 3 أو مصادر نباتية مثل بذور الكتان أو زيوتها.

– الحبوب الكاملة مثل الشعير والشوفان والحنطة السوداء والكينوا والقمح المتشقق وخبز الحبوب.

– الأطعمة المخمرة، بما في ذلك الزبادي.

علاوة على ذلك، يجب عليك أيضا شرب الكثير من الماء لأن NHS توضح أن تجنب الجفاف يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالكتل الشبيهة بالهلام.