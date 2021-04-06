الخميس 6 محرم 1444 ﻫ - 4 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ستكون أشد فتكاً.. جائحة جديدة ستعصف بالعالم بعد انتهاء كورونا

6 - أبريل - 2021
عداد كورونا يواصل التحليق حول العالم

عداد كورونا يواصل التحليق حول العالم

A A A
طباعة المقال

في الوقت الذي يعاني فيه العالم من ويلات جائحة كورونا ، كشفت دراسة إسبانية، يوم الاثنين، عن جائحة ثانية قد تعصف بالعالم، بعد انتهاء وباء كورونا، ولكنها قد تكون أشد فتكا من كوفيد-19.

الدراسة أعدها معهد برشلونة للصحة العالمية، والذي أكد أن مشاكل الصحة النفسية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 ستصبح الجائحة التالية.

وقال معدو التحقيق أثناء عرض التقرير، إن الصحة النفسية للناس تعرضت للانتهاك في آن واحد من جانب آليات متعددة، وثمة حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأنها.

وذكروا أن التكاليف الاقتصادية العالمية المرتبطة بمشاكل الصحة النفسية ارتفعت إلى تريليون دولار أمريكي سنويا، ولم يتمكن 85 في المائة من المصابين باضطرابات نفسية من تلقي العلاج في البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل، ما تسبب في “أزمة عالمية غير مسبوقة”، وفقا لوكالة “شينخوا”.

وأوضحوا أن “جائحة كوفيد-19 أثرت على صحة الناس، وأيضا على أهدافهم الشخصية وديناميات أسرهم ودورهم في العمل واستقرارهم الاقتصادي”.

أما العوامل الأخرى التي عمقت هذه الأزمة فتشمل تعديل الأدوار الأسرية، والعنف الأسري، والعزلة، والوحدة، والحزن بسبب فقدان الأسرة أو الأصدقاء، والقلق العام، والإرهاق المهني، وضغوط ما بعد الصدمة.

وأشارت الدراسة أيضا إلى أن ما بين 30 و 60 في المائة من مرضى كوفيد-19 يعانون من تأثر جهازهم العصبي المركزي والطرفي، وهو ما يؤدي إلى مشاكل مختلفة.

ويعد الهذيان أكثر المتلازمات العصبية النفسية حدة وتكرارا التي يعاني منها مرضى كوفيد-19، تليه حالة من الاكتئاب والقلق، فيما يعد الاكتئاب والإرهاق من الاضطرابات التي تدوم طويلا.

وحث معهد برشلونة للصحة العالمية على وضع استراتيجيات خاصة بالحماية الاجتماعية لمكافحة المشكلات الناشئة عن البطالة، والخسارة غير المتوقعة للأحباء، والوحدة والعزلة، مع ضمان توفير الخدمات الأساسية وتمويل الخدمات الاجتماعية لمساعدة الأسر المحتاجة.

    المزيد من الصحة

    شرب الماء الساخن له فوائد عديدة
    ابرزها المساعدة على التخلص من السموم.. اليكم فوائد شرب الماء الساخن
    عارض مشترك بين كوفيد طويل الأمد وورم الدماغ كاد يودي بحياة مراهق
    اضطراب الاكل لدى الاطفال
    اضطرابات الأكل لدى الاطفال يمكن أن يبدأ في سن الـ 9 سنوات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    السفارة البريطانية في بيروت
    بيان للسفارة البريطانية في لبنان عن تقديم طلبات منح جامعية
    النفط
    هبوط في أسعار النفط %4 وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين
    إشكالٌ كبير بين شبّان من حزب الله و آخرين من ”حركة أمل” في بلدة معركة
    في بلدة معركة.. ولعت بين الحزب والحركة (فيديو)!