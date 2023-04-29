ست فوائد للـ"الاشواجندا" لم تكن تعرفها من قبل!

الاشواجندا هي شجيرة دائمة الخضرة تنمو في الهند والشرق الأوسط وأجزاء من أفريقيا، وقد تم استخدام جذورها وفاكهتها ذات اللون البرتقالي المائل للأحمر لمئات السنين في كثير من الأغراض الطبية، وتُسمى أيضاً عشبة الجنسنج الهندي أو الكرز الشتوي.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن أهم فوائد الاشواجندا الصحية واستخداماتها:

1- خفض مستويات السكر في الدم

وجد أن لعشبة الاشواجندا دور في خفض مستويات السكر في الدم، وذلك من خلال زيادة افراز هرمون الأنسولين وزيادة حساسية الأنسولين في خلايا العضلات في الجسم.

ولاحظت بعض الدراسات العلمية المختلفة بأن أثر الاشواجندا على مستويات السكر كان واضحًا لدى مرضى السكري وغير المصابين أيضًا.

إلى جانب ذلك، فإن هذه العشبة تعمل على خفض مستوى السكر في الدم عند الصيام، وكان الأثر مشابهًا لبعض أدوية السكري.

2- التقليل من مستويات الكورتيزول

من أهم فوائد الاشواجندا أنها تعمل على التقليل من مستويات هرمون الكورتيزول في الجسم، والمعروف أيضًا باسم هرمون التوتر.

يقوم الجسم بإطلاق هذا الهرمون من الغدة الكظرية عند التعرض للتوتر، كما يفرز في حال انخفاض مستوى السكر في الدم بشكل كبير.

في بعض الأحيان من الممكن أن ترتفع مستويات هرمون التوتر بشكل كبير ومزمن، الأمر الذي من شأنه أن يسبب مشاكل صحية أخرى، لكن عشبة الاشواجندا قادرة على خفض مستويات هذا الهرمون.

3- التقليل من أعراض الاكتئاب

على الرغم من أن هذه العلاقة بين عشبة الاشواجندا والتقليل من أعراض الاكتئاب ليست أكيدة بعد، إلا أنه يعتقد أنها تساهم بذلك حقًا.

ففي دراسة علمية استهدفت 64 مشتركًا، وجدت أن أولئك الذين تناولوا مستخلص عشبة الاشواجندا انخفض لديهم أعراض الاكتئاب بنسبة وصلت إلى 79% تقريبًا.

4- خصائص مضادة للسرطان

وجدت بعض الدراسات العلمية أن عشبة الاشواجندا تمتاز بخصائص مضادة للسرطان.

ولاحظت الدراسات أن هذه العشبة قادرة على إبطاء عملية نمو الخلايا السرطانية في الجسم بطرق مختلفة، إلا أنه لا يزال هناك حاجة للبحث أكثر حول هذا الموضوع.

5- التقليل من التوتر والقلق

عرفت عشبة الاشواجندا منذ القدم بدورها في التقليل من مستويات القلق والتوتر لدى الإنسان.

حيث يعتقد أنها تعمل على حجب مسار التوتر في الدماغ من خلال تنظيم بعض الإشارات الكيميائية في الجهاز العصبي.

6- فوائد أخرى لعشبة الاشواجندا

من الفوائد الأخرى المرتبطة بهذه العشبة نذكر أيضًا ما يلي:

زيادة خصوبة الرجل عن طريق رفع مستويات هرمون التستوستيرون لديه

زيادة كتلة العضلات وقوتها

التقليل من خطر الإصابة بالالتهابات

خفض مستوى الكوليسترول المرتفع والدهون الثلاثية

تعزيز صحة الدماغ والذاكرة

القدرة على محاربة العدوى سواء من فيروسات أو البكتيريا

تقوية الجهاز المناعي وتعزيز وظائف في الجسم.