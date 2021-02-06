سرطان الثدي يصبح أكثر فتكاً في العالم بعد تجاوزه سرطان الرئة

كشفت منظمة الصحة العالمية في اليوم العالمي للسرطان أن سرطان الثدي أصبح أكثر أنواع السرطان تشخيصاً في العالم.

وفي هذا السياق، كتب موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

ووفقاً للوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية (IARC) ، شكل سرطان الثدي في كلا الجنسين 11.7 في المائة من جميع حالات السرطان الجديدة على مستوى العالم في عام 2020.

وتقارن هذه النسبة مع 11.4 في المئة لسرطان الرئة ، 10 في المئة لسرطان القولون ، 7.3 في المئة سرطان البروستات و 5.6 في المئة لسرطان المعدة.

في عام 2020 ، تم تشخيص 2.3 مليون حالة إصابة بسرطان الثدي لدى النساء وحدهن في جميع أنحاء العالم ، في حين حدثت حوالي 685000 حالة وفاة بسبب سرطان الثدي.

قال الدكتور سيمون فنسنت ، مدير الأبحاث والدعم والتأثير في الجمعية الخيرية لسرطان الثدي: “هذه البيانات الدولية الجديدة هي تذكير بأن سرطان الثدي لم يتوقف مؤقتاً بسبب كوفيد-19 ، ولا يزال له تأثير مدمر على حياة الناس في المملكة المتحدة وحول العالم”.

وقالت منظمة الصحة العالمية أن سرطان الثدي هو السبب الأكثر شيوعاً للوفاة بالسرطان لدى النساء والسبب الخامس الأكثر شيوعاً للوفاة من السرطان بشكل عام.

مع الأخذ في الاعتبار جميع أشكال السرطان ، قالت منظمة الصحة العالمية أن عبء السرطان العالمي زاد في عام 2020 ، ليصل إلى 19.3 مليون حالة جديدة و 10 ملايين حالة وفاة لهذا العام.

في جميع أنحاء العالم ، يصاب واحد من كل خمسة أشخاص بالسرطان خلال حياتهم ، ويموت واحد من كل ثمانية رجال وواحدة من كل 11 امرأة بسبب المرض.

يتم حث الناس على طلب المساعدة عند ظهور الأعراض المحتملة للسرطان بعد أن تبين أن عدداً أقل من الناس يطلبون المساعدة خلال الوباء.

وقد تم الكشف عن أنّ جراحة إزالة الأورام انخفضت بمقدار الثلث خلال الموجة الأولى من الفيروس التاجي.

من أبريل إلى أغسطس، كان عدد المرضى الذين خضعوا لجراحة السرطان أقل من 21,700 مقارنة بالفترة نفسها من 2019 ، وفقاً لـ Public Health England. من المرجح أن يتم علاج السرطان الذي تم تشخيصه في مرحلة مبكرة بنجاح.

وفقاً ل Cancer Research,، إنّ سرطان الثدي هو السرطان الأكثر شيوعاً في المملكة المتحدة, في حين أن سرطان الرئة هو السبب الأكثر شيوعاً للوفاة من السرطان في الولايات المتحدة.

كل عام ، يموت حوالي 11500 امرأة و 85 رجلاً من سرطان الثدي في المملكة المتحدة.

وقال الدكتور فنسنت: “في المملكة المتحدة ، تلقى سرطان الثدي ضربة كبيرة مع الموجة الأولى من الوباء التي لها آثار كبيرة عبر العلاج والرعاية”.

تواجه مؤسسات الخدمات الصحية الوطنية الآن ضغوطاً هائلة بسبب الارتفاع الكبير في حالات كوفيد-19 والدخول إلى المستشفى.

“من المهم الآن أن توفر الحكومة استثمارات كبيرة طويلة الأجل في القوى العاملة في مجال سرطان الثدي، وخاصة في مجالي التصوير والتشخيص، لإعطاء جميع النساء أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة.

“على الرغم من الوباء ، يجب أن نستمر في التطلع إلى المستقبل والاستثمار في الأبحاث حتى نتمكن من اكتشاف طرق جديدة للوقاية من سرطان الثدي وإنقاذ الأرواح ومساعدة الناس على العيش بشكل جيد مع هذا المرض المدمر.”

على الرغم من الأرقام الجديدة ، فإن سرطان الثدي عموماً لديه “تشخيص جيد للغاية” مع التشخيص في الوقت المناسب والعلاج المناسب ، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان: “يقدر عدد النساء اللواتي هنّ على قيد الحياة اليوم واللواتي تم تشخيصهن بسرطان الثدي خلال السنوات الخمس الماضية بحوالي 8 ملايين ، وهو أعلى من عدد الناجين من أي نوع آخر من أنواع السرطان”.

“ومع ذلك ، فإنّ نسبة النجاة من سرطان الثدي ليست عالية بشكل موحد حول العالم”.

وأضافت أن أعلى معدلات الإصابة بسرطان الثدي تحدث لدى النساء في البلدان ذات الدخل المرتفع ، مثل تلك الموجودة في أمريكا الشمالية ، حيث كان هناك حوالي 90 حالة جديدة لكل 000 100 امرأة.

وكانت معدلات الإصابة أقل بكثير ، ولكنها آخذة في الازدياد ، في كثير من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وقالت منظمة الصحة العالمية: “هناك تفاوتات كبيرة في معدلات النجاة بين البلدان الأكثر تقدماً والبلدان الأقل نمواً ، وكذلك بين الفئات الاجتماعية المختلفة داخل البلدان”.

“ترجع هذه الفوارق جزئياً إلى انخفاض الوصول إلى التشخيص المبكر وإكمال العلاج في الوقت المناسب.”

يمكن أن يزيد نمط حياة الفرد أو يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن أنماط الحياة النموذجية في البلدان الصناعية مثل تأجيل الإنجاب وإنجاب عدد أقل من الأطفال ، وزيادة مستويات الوزن الزائد للجسم وعدم النشاط البدني تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.