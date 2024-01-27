سرطان القولون يزداد بين البالغين الشباب.. وهكذا يمكن منعه

كشف باحثون في الجامعة الوطنية الأسترالية أنه يمكن تنشيط إحدى البروتينات المهمة لمنع لسرطان القولون، بحسب صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية.

وقال الباحث أبهيمانو باندي عن البروتين “Ku70”: “في حالته النشطة، يعمل هذا البروتين كنظام مراقبة، حيث يكتشف علامات تلف الحمض النووي في خلايانا”.

وأضاف باندي أن “الحمض النووي التالف” هو عادة علامة إنذار مبكر على أن الخلايا يمكن أن تصبح سرطانية، مبرزا “لدى Ku70 القدرة على عكس الضرر أو إيقافه على الأقل”.

وبحسب باندي: “يظهر بحثنا أن Ku70 يمكنه تبريد الخلايا السرطانية والتخلص من الحمض النووي التالف. يمنع هذا البروتين الخلايا السرطانية من أن تصبح أكثر عدوانية وتنتشر في جميع أنحاء الجسم، مما يؤدي إلى تعطيلها بشكل أساسي”.

وفي الولايات المتحدة، تم الإبلاغ عن أكثر من 126 ألف حالة إصابة بسرطان القولون في عام 2020. وقد أودى بحياة نحو 52 ألف شخص في ذلك العام.

ومع ذلك، يمكن علاج 90 بالمئة من الحالات بنجاح إذا تم اكتشافها مبكرا، وفقا للبيانات المنشورة في مجلة “Science Advances”.

وبحسب الباحث، سي مينغ مان مان: “نحن نعلم أن الاكتشاف المبكر والعلاج أمر حيوي للتغلب ليس فقط على سرطان الأمعاء، بل على أنواع السرطان الأخرى أيضا”.

وأضاف سي مينغ مان مان أن فحص السرطانات مثل سرطان القولون قد يشمل قريبا التحقق من مستويات “Ku70”.

كما أوضح سي مينغ مان مان ذلك بالقول: “يظهر بحثنا أن Ku70 هو مؤشر حيوي مناعي جيد، مما يعني أنه قد يساعدنا على التنبؤ بإمكانية الإصابة بسرطان القولون”.

ويعد سرطان القولون والمستقيم أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا بعد سرطان الثدي وسرطان الرئة.