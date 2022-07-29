سرطان المعدة.. علامة على البشرة قد تكون رسالة تحذير!

تختلف الأورام السرطانية التي تنمو في أعضاء الجسم. بعضها يرسل علامات إنذار واضحة، وبعضها الآخر يتخفّى وراء علامات خفيفة قد لا يتنبه المرء لها أو يتجاهلها ظنًّا منه بأنها عادية وغير خطرة.

في هذا السياق، قد يؤدي الورم السرطاني الذي ينمو في المعدة إلى ظهور علامات تحذيرية في أماكن مختلفة من الجسم، بما فيها الوجه.

أولا، راقب بشرتك: هل توجد صبغة صفراء لم تكن موجودة من قبل؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد يكون هذا مؤشرا على اليرقان أو السرطان.

ويؤدي اليرقان أيضا إلى اصفرار بياض العين. وإذا لاحظت اصفرار وجهك، فاتصل بطبيبك.

ويمكن أن يؤدي سرطان المعدة أيضا إلى إحساس غير مرحب به، بما في ذلك الغثيان والتعب وآلام المعدة.

إضافة الى ذلك، قد تمتد المعدة إلى الخارج أثناء انتفاخها، وقد يصاب الجلد بالحكة.

في السياق نفسه، شار مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إلى أنه عند الذهاب إلى المرحاض، ابحث عن “البراز الأسود الذي يحتوي على الدم”.

وانتبه أيضا إلى أي مشكلة قد تواجهها في البلع، وهي علامة أخرى محتملة لسرطان المعدة.

ويميل سرطان المعدة إلى الانتشار إلى الكبد عندما لا يُكتشَف في المراحل الأولى، أو في الرئتين أو بطانة الأنسجة في تجويف البطن، وعندما ينتشر الورم إلى الرئتين، فمن المحتمل أن يعاني المصاب من سعال متكرر وضيق في التنفس.

وإذا كانت لديك أي أعراض استمرت لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، فمن الجيد أن يفحصك الطبيب.