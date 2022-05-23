سرعة خفقان القلب.. تعرّفوا الى أبرز أسبابها!

يواجه كثيرون أعراضًا تتعلق بالقلب بعضها يكون طبيعيًا والبعض الآخر يكون خطرًا ويتطلّب استشارةً طبية. من هذه الأعراض، تسارع دقّات القلب حيث يبدأ القلب بالخفقان بسرعة غبر اعتيادية.

وقد يحدث هذا الخفقان في أي وقت، بما في ذلك أثناء الليل أو أثناء الراحة خلال النهار، ويمكن أن تكون مخيفة، لكنها ليست خطيرة في العادة.

وقد لا يتنبّه الأشخاص عادة الى هذه الحالة خلال النهار، بسبب انشغالاتهم. علماً أن خفقان القلب ليلًا قد يكون علامة على حالة صحية خطيرة، مثل عدم انتظام ضربات القلب (إيقاع القلب غير الطبيعي).

وإذا كان قلبك يخفق كثيرًا عند الاستلقاء، فيجب زيارة طبيب القلب لإجراء تخطيط للقلب، كما يجب أن تحصل على مساعدة فورية إذا كنت تعاني من خفقان القلب وصعوبة في التنفس أو ألم في الصدر.

وفي السطور التالية، نستعرض معًا أسباب خفقان القلب عند النوم:

أعراض خفقان القلب عند النوم

1-الرفرفة: يصف البعض هذا الإحساس بأنه شعور بالخفقان في الصدر، حيث يشعر المريض وكأن قلبه يتحرك من موضعه.

2-معدل ضربات القلب غير المنتظم: قد تشعر وكأن قلبك ينبض خارج الإيقاع، أو يتخطى النبض، أو يتسارع ويتباطأ، كما يبدو أيضًا أن قلبك يتوقف لثانية أو ثانيتين.

3-القصف: قد تشعر أن قلبك ينبض بشدّة أو بقوة، ويقول بعض الذين يعانون من خفقان القلب إنهم يسمعونه ينبض في آذانهم.

أسباب خفقان القلب عند النوم

عادةً ما يكون خفقان القلب غير ضارّ ولا ينتج عن مشكلة صحية أساسية، يسمي الأطباء هذه الحالة بـ انكماش بطيني سابق لأوانه (PVC)، أو تقلص أذيني سابق لأوانه (PAC). وتقريبا كل شخص لديه PVC أو PAC من وقت لآخر، لكن لا يشعر بهما الجميع.

ويصاب بعض الأشخاص بخفقان القلب عند الاستلقاء؛ بسبب الوضع الذي ينامون فيه، النوم على جانبك يمكن أن يزيد الضغط داخل جسمك، مما يسبب خفقان القلب. وتشمل العديد من الأسباب الشائعة الأخرى لخفقان القلب ما يلي:

-القلق والتوتر والاكتئاب. كما أن خفقان القلب شائع أثناء نوبة الهلع.

-الاختلال في كهربية القلب: يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى الشعور بضربات قلب سريعة، وهي تستدعي طلب المشورة الطبية.

-الأدوية: بما في ذلك حبوب الحمية ومزيلات احتقان الأنف التي تحتوي على السودوإيفيدرين.

-التدخين: إذ يمكن أن يسبب النيكوتين أيضًا خفقان القلب.

-الوزن الزائد والسمنة: الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن يكونون أكثر عرضة للإصابة بنظم القلب غير الطبيعية وأمراض القلب.

-التغييرات الهرمونية أثناء انقطاع الطمث وأثناء الحمل: خفقان القلب أثناء الحمل شائع جدًا وعادة ما يكون غير ضار.

-بعض الأطعمة والمشروبات، بما في ذلك الكافيين والشوكولاتة والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والصوديوم (الملح) والسكر أو الدهون يمكن أن تؤدي إلى خفقان القلب.

أمراض القلب مثل النوبة القلبية أو قصور القلب أو اعتلال عضلة القلب يمكن أن تسبب خفقان القلب عند النوم

ويمكن أن ينتج خفقان القلب عن حالة صحية أو اضطراب، بما في ذلك:

-فقر الدم (انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء).

-أمراض القلب، بما في ذلك النوبة القلبية أو قصور القلب أو اعتلال عضلة القلب.

-مشاكل ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب) بما في ذلك الرجفان الأذيني (Afib)، عدم انتظام دقات القلب (معدل ضربات القلب السريع) وبطء القلب (معدل ضربات القلب البطيء).

-انخفاض ضغط الدم أو انخفاض نسبة السكر في الدم.

-متلازمة الأيض.

-التهاب عضلة القلب، وهو التهاب في عضلات القلب ناتج عن عدوى فيروسية.

-مشاكل الغدة الدرقية، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية.

-مشاكل هيكلية في القلب، بما في ذلك أمراض الصمامات