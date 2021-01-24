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سر صحة وجمال الشعر في مستحضرات التقشير

24 - يناير - 2021
آخر تحديث: 24 - يناير - 2021 8:34 صباحًا
صحة الشعر

صحة الشعر

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تعد مستحضرات التقشير بمثابة سر صحة وجمال الشعر لدى السيدات، خاصة في فصل الشتاء الذي ينتشر فيه تقصف الشعر.

ووفق مجلة “Instyle”، تعمل هذه المستحضرات على تخليص الشعر وفروة الرأس من القشور والزيت ورواسب مستحضرات العناية والتصفيف.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه بفضل هذا التنظيف العميق تتنفس فروة الرأس بصورة أفضل ويتم تغذية جذور الشعر بصورة جيدة، ومن ثم لا يتعرض الشعر للتقصف، بل ينمو على نحو أسرع وأفضل ويصير أكثر قوة وكثافة، كما أنه يتمتع بلمعان يأسر الألباب.

ولتحقيق الاستفادة المرجوة ينبغي استعمال مستحضر التقشير بمعدل مرة كل أسبوع؛ حيث يتم تدليك فروة الرأس به وتوزيعه في بقية الشعر، ثم شطفه جيدا، ثم غسل الشعر كالمعتاد باستخدام الشامبو والبلسم.

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