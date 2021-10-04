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سلوكيات بسيطة تجنبك الإصابة بـ"القلق المناخي"

4 - أكتوبر - 2021
القلق من المشاكل النفسية التي يعاني منها الكثيرين

القلق - تعبيرية

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شهد العالم العديد من موجات الحر والجفاف والفيضانات ودرجات الحرارة العالمية التي هي في صعود وارتفاع جراء ظاهرة التغير المناخي، ووجود الكثير من القصص السلبية في الأخبار يجعل الأشخاص يشعرون بالسوء.

أجريت دراسة استقصائية حديثة بقيادة الدكتورة كارولين هيكمان على 10000 شاب وسألتهم عن تغير المناخ، وحسب ما نشرته وكالة “بي بي سي”، فقد قال ثلاثة أرباعهم إن مستقبل العالم كان مخيفًا، بينما قال أكثر من نصفهم إنهم يعتقدون أن البشرية محكوم عليها بالفناء، يطلق على مشاعر الخوف والغضب والإحباط المتولدة عن ذلك بـ”القلق المناخي”، وهو آخذ في الارتفاع.

قال العلماء إن اتخاذ إجراءات في حياتهم ساعد على تخفيف قلقهم، وكان الكثيرون فخورين بالعمل العلمي الذي كانوا جزءًا منه، لكن البعض تحدث أيضًا عن القيام بأشياء أبسط: كإعادة التدوير، وتناول نظام غذائي نباتي، وعزل منازلهم، والمشي المنتظم.

قالت الدكتورة نانا آما براون كلوتسي، العالمة التي ساهمت في تقرير كبير عن تغير المناخ هذا العام، إنها كانت تزرع شتلات المانجو من حين لآخر على جانب الطريق، هل ستنقذ العالم بمفردها؟ لا، هل جعلها تشعر بتحسن قليل؟ نعم فعلا.

وقالت الدكتورة هيكمان إن “مشاعر القلق طبيعية” وأضافت “إنها استجابة عاطفية وعقلية صحية للشعور بالقلق والرهبة واليأس والاكتئاب فيما يتعلق بحالة الطوارئ المناخية”.

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