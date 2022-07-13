سيروم فيتامين ج.. تعرف على أهم فوائده لتغذية الوجه والبشرة

فيتامين ج أو المعروف أيضًا باسم حمض الأسكوربيك أو اسم فيتامين (C)، هو أحد الفيتامينات الذائبة في الماء، وهو من أهم الفيتامينات لصحة الجسم وتجديد خلاياه.

يتوفر كمكمّلٍ غذائيٍّ وحده أو مع عناصر غذائيّةٍ أخرى، وهناك عدة أشكال لفيتامين ج في المكملات، وليس هناك فرقٌ بين هذه الأشكال في فوائدها للجسم.

ووفقاً لموقع “ويب طب” ما يميز استخدام سيروم فيتامين ج للبشرة والوجه:

1- آمن لمعظم أنواع البشرة

من الممكن أن يتم استخدام هذا السيروم من قبل الجميع، بغض النظر عن النوع البشرة، فهو آمن عليها، وإن كنت تملكين بشرة حساسة جدًا، فقد يسبب لك السيروم تهيج طفيف، لذا استشيري الطبيب المختص قبل ذلك.

في المقابل، يتم استخدام الفيتامين كما ذكرنا في الكثير من منتجات البشرة، مثل الكريم الواقي للشمس.

2- يزيد من نضارة البشرة

يعمل استخدام سيروم فيتامين ج المنتظم على زيادة نضارة البشرة بشكل ملحوظ، وهذا يتم من خلال تنعيم سطح الوجه والتقليل من شحوبه.

3- التقليل من تصبغات الوجه

تعاني الكثير من النساء من مشكلة التصبغات في الوجه وعدم توحد لون البشرة، وهذا يحدث عندما يتم إنتاج كمية أكبر من الميلانين في مناطق معينة من البشرة.

لكن فيتامين ج له دور في المساعدة في التخلص من تصبغات البشرة وتوحيد لونها.

4- الحث على إنتاج الكولاجين

من أهم فوائد سيروم فيتامين ج للبشرة، أنه يحثها على إنتاج الكولاجين (Collagen)، والكولاجين عبارة عن مادة بروتينية يتم إنتاجها في الجسم بشكل طبيعي، وهي تعمل على الحفاظ على البشرة المشدودة، لكن مع التقدم بالعمر، يقل إنتاج هذه المادة لتصبح البشرة مترهلة، وعرضة للتجاعيد.

5- ترطيب البشرة

يحتوي سيروم فيتامين ج على مواد مهمة تعمل على ترطيب البشرة، وحمايتها من الإصابة بالجفاف، ويقلل استخدام هذا السيروم من فقدان البشرة للماء والحفاظ عليه داخل خلاياها.

6- فوائد أخرى لسيروم فيتامين ج

أما الفوائد الأخرى التي من الممكن أن تنعكس على البشرة نتيجة الاستخدام المنتظم للسيروم فتتضمن كل من:

التقليل من احمرار البشرة وتهيجها.

المساهمة في علاج الهالات السوداء.

شد البشرة.

حماية البشرة من أضرار الشمس وتهدئة الحروق الناتجة عنها.

التسريع من عملية شفاء والتئام الجروح.

ولا بدّ من التنويه إلى أن لتجنب تهيج البشرة نتيجة استخدام سيروم فيتامين ج، من المهم تجربته على بقعة صغيرة من الجسم والانتظار لمدة 24 ساعة للتأكد من آمان استخدامه على البشرة.