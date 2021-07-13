شابة روسية تكشف سر طول شعرها!

تعاني العديد من الفتيات بسبب رغبتهن بتطويل شعرهن، وفي هذا السياق، كشفت امرأة روسية تعيش في مدينة ميامي الأمريكية عن سر طول شعرها الذي بلغ نحو مترين، وطرق العناية به.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عكفت عارضة الأزياء الروسية إنغا فولكوش البالغة من العمر 32 عامًا عن قص شعرها منذ سن الرابعة عشرة.

وأشارت الحسناء الروسية، أنها تتبع نظاما غذائيا سليما والذي يشمل اللحوم والأسماك والسلطات وزيت الزيتون.

وقالت في تصريح للصحيفة: “أحاول أن أتناول طعاما عضويا وصحيا وطازجا فقط”، مشيرة إلى أهمية البروتين في بناء بنية الشعر.

وشددت فولكوش على ضرورة تجنب استخدام مجففات الشعر وأدوات التصفيف الأخرى، لافتة إلى أنها تقوم بغسل شعرها مرة كل خمسة أيام، كما تقوم بقص أطراف شعرها مرتين في السنة.