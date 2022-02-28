شاي الرمّان كنز تغذوي.. تعرّفوا الى فوائده!

تختلف أنواع الشاي التي يحتسيها الناس حول العالم، وتتنوع فوائد هذا المشروب الصحية التي تنعكس ايجابا على عمل الجسم. ومن هذه الأنواع “شاي الرمان”، وهو مشروب لذيذ ومميز وغني بفوائد جمّة للبشرة والجسم، بالاضافة الى احتوائه على عدد من الفيتامينات الضرورية مثل A وE وC.

ويتم تخمير شاي الرمان إما ببذور الرمان المسحوقة، أو أزهار الرمان المجففة، أو عن طريق إضافة بعضٍ من عصير الرمان المركز إلى كوب شاي عادي، مثل: الشاي الأبيض أو الشاي الأخضر أو شاي الأعشاب.

فوائد شاي الرمان للبشرة

– يتميز شاي الرمان باحتوائه على مضادات الأكسدة الموجودة في بذور الرمان، وهي مجموعة رائعة من مركّبات مكافحة الجذور الحرة، والتي يمكن أن تساعد في تحسين مظهر بشرتك.

– تساعد المركّبات النباتية المضادّة للشيخوخة في الفاكهة أيضاً في تحفيز خلايا الجلد وتجديدها، وبالتالي الحفاظ عليها من التجاعيد وترهل الجلد.

وللحصول على بشرة خالية من التجاعيد ومظهر أكثر شباباً، جرّبي تضمين شاي الرمان في نظامك الغذائي، أو استخدامه في أقنعة الوجه.

– مصدر غني بالفيتامين سي C، والذي أثبتت الأبحاث فعاليته في علاج البشرة الباهتة والجافة، عند استخدامه موضعياً بشكل منتظم، يمكن أن يقلل من خشونة الجلد.

شاي الرمان يساعد في خسارة الوزن

يحتوي شاي الرمان على نسبة عالية من الألياف الغذائية؛ خاصةً إذا تمَّ استخدام العصير الطبيعي في صنعه، وتساعد الألياف الغذائية في الحفاظ على وزن صحي؛ كونها تؤمن الشعور بالشبع، وبالتالي تناول كميات أقل من الطعام، ومنع حدوث الإمساك.

ويمكن أن يؤدي الجمع بين مزيج الرمان والشاي العادي، إلى زيادة التمثيل الغذائي بشكل كبير، من خلال تحسين قدرة الجسم على حرق الدهون؛ مما يعني حرق المزيد من السعرات الحرارية كل يوم، إذا كنتم تحاولون التخلص من الوزن الزائد.

منافع صحية متنوعة

– يعزز جهاز المناعة: يتميز شاي الرمان بأنه غني بمضادات الأكسدة، والمواد التي تساعد الجسم على محاربة الخلايا الشائخة، وتعزز جهاز المناعة، وأظهرت الأبحاث المكثفة أن المكونات النشطة في الرمان، قادرة على خفض ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول بشكل عام.

– يقلل الالتهاب في الأمعاء والقولون: يمكن لشاي الرمان أن يقلل الالتهاب في الأمعاء والقولون ويحسّن الهضم، وقد يكون مفيداً للنساء اللواتي يعانين من مرض كرون والتهاب القولون التقرحي.

– مفيد للمعدة وعسر الهضم: شاي الرمان مضادّ قوي للبكتيريا، ويستخدم كعلاج طبيعي لاضطرابات المعدة مثل: الاسهال والدوسنتاريا، كما يساعد شرب الشاي المصنوع من أوراق الرمان في التخلص من عسر الهضم.

– يعزز صحة القلب، ومفيد للضغط: يساعد شاي الرمان على خفض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية، وتقليل ضغط الدم.. يعمل أحد الأحماض الموجودة فيه على ذلك، من خلال منع نشاط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين في الدم في جسم الإنسان؛ مما يقلل ضغط الدم، وخلصت دراسة نشرت في مجلة Phytotherapy Journal إلى أن وجود أنواع مختلفة من مضادات الأكسدة والبوليفينول النشط بيولوجياً في الرمان، يعزز صحة القلب والأوعية الدموية ويقلل ضغط الدم.

– مفيد للرحم: يسهل شاي الرمان من تقلص الرحم؛ للتخلص من الدماء خلال الدورة الشهرية، كما يساعد تناول شاي الرمان في الشهور الأخيرة من الحمل على الولادة الطبيعية.