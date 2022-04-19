شدّ العضلات يساعد على النوم

هل تتطلع إلى قيلولة بعد الظهر؟ حاول الضغط على عضلاتك لزيادة فوائد قيلولتك.

وجد الباحثون أنّ الأشخاص الذين قاموا بشدّ عضلاتهم عمداً ثم قاموا بإرخائها قبل أن يناموا كان لديهم نوم عميق أكثر بنسبة 125 في المائة ونمط نوم محسن في قيلولتهم مقارنة بأولئك الذين استمعوا بدلاً من ذلك إلى الموسيقى الهادئة.

درس الفريق، من جامعة كاليفورنيا وإيرفين وجامعة برينستون في الولايات المتحدة، 50 شخصاً أثناء الاستلقاء لقيلولة فترة بعد الظهر.

اتبع نصفهم تسجيلاً مدته عشر دقائق لتمارين استرخاء العضلات التدريجي، فيما استمع النصف الآخر إلى عشر دقائق من موسيقى موزارت.

وجد الباحثون أنّ المجموعتين أظهرتا أنماطاً مختلفة لإيقاع الدماغ النائم. وقالت الكاتبة الرئيسية الدكتورة كاثرين سايمون: “وجدنا أنّ أولئك الذين شاركوا في التصوير بالرنين المغناطيسي قبل النوم أظهروا نشاطاً أكبر لإيقاع الدماغ النائم من الجانب الأيمن منذ البداية، وهو ما نتوقع أن نراه لدى الأفراد الأكثر راحة.”

نُشرت النتائج في مجلةSleep Research.

وأوضحت الدكتورة سيمون: “يمكن أن تكون موجات الدماغ مؤشراً لمقدار النوم التصالحي الذي يحتاجه دماغك. لذلك تدعم تمارين استرخاء العضلات التدريجي بعض الاحتياجات التصالحية التي عادة ما يحتاجها النوم.”

وتابعت قائلة: “هذا لا يعني أنّ المرء لا يحتاج إلى النوم، ولكن بدلاً من ذلك، يمكن أن تؤدي التمارين إلى المزيد من النوم العميق. وبالتالي، قد يوفر العلاج بتمارين الاسترخاء العضلي، الفوائد الأساسية التي تحدث عادة أثناء النوم وبالتالي دعم وظائف أخرى مثل تكوين الذاكرة أو الصحة العاطفية.”

وقالت الدكتور سايمون أنّ تمارين الاسترخاء العضلي شيء يمكن للناس تجربته بسهولة في المنزل قبل القيلولة.

وقالت: “هذا هو السبب في أننا متحمسون للغاية لهذه النتيجة. هناك العديد من البرامج المجانية عبر الإنترنت، ويمكن للمرء مشاهدة مقاطع الفيديو أو الاستماع إلى الإصدارات الصوتية.”

وتابعت: “يمكن لهذه البرامج تعليمكم خطوات شد عضلات معينة في الجسم مثل القبض والضغط عليها بإحكام لمدة 10 ثانية ثم إرخائها. نأمل أن تظهر نتائجنا أنه يمكن للأفراد الانخراط بسهولة في تمارين استرخاء العضلات قبل النوم مما يؤدي إلى تحفيز نومهم ليكون أعمق، مما يفيد صحتهم وإدراكهم بشكل عام.”







