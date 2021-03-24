شرب القهوة قبل 30 دقيقة من ممارسة الرياضة يعزز عملية حرق الدهون

إذا كنت متعطشاً لشرب القهوة، فستعجبك هذه الدراسة الجديدة، حيث كشف الباحثون أن شرب قهوة قوية قبل 30 دقيقة من التمرين يمكن أن يعزز معدل حرق الدهون.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه” موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

يزيد الكافيين من أكسدة الدهون مما يساعدك على حرق كيلوغرامات بسهولة أكبر، بحسب الباحثين.

إنّ هذا التأثير أكثر قوة عند ممارسة التمارين الرياضية في فترة ما بعد الظهر، مما يتناقض مع الأبحاث السابقة التي اقترحت أن ممارسة الرياضة في الصباح الباكر هو الأكثر فعالية.

إنّ الكافيين هو أحد أكثر المواد التي تعزز الأداء استهلاكاً في العالم ، وغالباً ما يأخذه الرياضيون.

ولكن على الرغم من شعبيته، لم يكن هناك حتى الآن سوى القليل من الأبحاث حول مزاعمه المفيدة.

في الدراسة ، شرع باحثون من جامعة غرناطة في تحديد ما إذا كان الكافيين يزيد بالفعل من أكسدة الدهون أو “حرقها” أثناء التمرين أم لا.

قال الدكتور فرانسيسكو خوسيه ماريا جازيت ، الذي قاد الدراسة: “إن التوصية بممارسة التمارين على معدة فارغة في الصباح لزيادة أكسدة الدهون أمر شائع.

“ومع ذلك ، قد تفتقر هذه التوصية إلى أساس علمي ، حيث أنه من غير المعروف ما إذا كانت هذه الزيادة ناتجة عن ممارسة الرياضة في الصباح أو بسبب عدم تناول الطعام لفترة أطول من الوقت.”

لفهم آثار الكافيين على الأداء الرياضي ، طلب من 15 مشاركاً من الذكور إكمال اختبار التمرين أربع مرات على فترات مدتها سبعة أيام ، تم خلالها قياس نسبة حرق الدهون.

تناول المشاركون إما 3 ملغم / كغم من الكافيين (أي ما يعادل قهوة قوية) أو شراب وهمي في الساعة 8 صباحاً و 5 مساء.

للتأكد من أن الدراسة كانت عادلة ، تم توحيد الساعات المنقضية منذ آخر وجبة وممارسة الرياضة البدنية واستهلاك أي مواد أخرى عبر جميع المشاركين.

وكشفت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا الكافيين حرقوا دهون أكثر من أولئك الذين أخذوا الشراب الوهمي.

قال الدكتور أمارو غاهيتي: “أظهرت نتائج دراستنا أن تناول الكافيين الحاد قبل 30 دقيقة من إجراء اختبار التمارين الرياضية زاد من أكسدة الدهون القصوى أثناء التمرين بغض النظر عن الوقت من اليوم.”

وبعد التعمق في النتائج ، وجد الباحثون أيضاً أن أكسدة الدهون أثناء التمرين كانت أعلى في فترة ما بعد الظهر مما كانت عليه في الصباح.

وفقاً للفريق ، يشير ذلك إلى أن الكافيين يزيد من أكسدة الدهون أثناء التمرين الصباحي بطريقة مماثلة لتلك التي لوحظت بدون الكافيين في فترة ما بعد الظهر.

على الرغم من عدم وجود إرشادات محددة لاستهلاك الكافيين ، إلا أن كثرة الكافيين يمكن أن تؤدي إلى مجموعة من المشكلات ، بما في ذلك الأرق والعصبية وخفقان القلب.

في عام 2015 ، نشرت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية رأيها العلمي حول سلامة الكافيين ، مشيرة إلى أن البالغين الذين يستهلكون ما يصل إلى 400 ملغ من الكافيين يومياً، وجرعات واحدة من 200 ملغ ، لا ينبغي أن يتعرضوا لمخاوف تتعلق بالسلامة.