شرب القهوة وإنقاص الوزن.. 5 طرق تحقق هدفك

شرب القهوة له العديد من الفوائد الصحية، فالاستيقاظ مع كوب دافئ من القهوة هو طقس الصباح الذي لا يمكنهم العيش دونه ويمثل لهم بداية يوم مفعمة بالطاقة، وسواء كنت تستمتع بها باللون الأسود، أو مع رشة من حليب جوز الهند، أو ممزوجة بالقرفة والعسل، فإن القهوة حقًا ترضي يومك وتمنحك الانطلاقة اللازمة.

وإذا كنت تتطلع إلى إنقاص أرطال زائدة من محيط الخصر لديك، فيمكن لعاداتك اليومية في تناول القهوة أن تتميز بطابع خاص يساعدك على العيش برشاقة، ونستعرض في التقرير التالي 5 طرق لشرب القهوة كل صباح تساعدك على إنقاص الوزن بشكل أسرع، وفق الخبراء.

القهوة والشعور بالشبع

يمكن لعاداتك اليومية في شرب القهوة أن تعزز الشعور بالشبع أو الامتلاء، يمكن أن يساعدك ذلك في تجنب الإفراط بتناول الطعام أو تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية، وبحسب أخصائية التغذية لورا بوراك فإن “القهوة سائل مثل الماء، يساعد على الحفاظ على حوضك أو معدتك، والشعور بالامتلاء، بالتالي تناول كمية أقل من الطعام”.

دفقات من الطاقة والتحفيز

ترى الخبيرة أن “جرعة الكافيين التي تتناولها عند الاستيقاظ من النوم قد تجعل من شرب القهوة كل صباح طقسًا يوميًا، فهي تمنح الطاقة والتحفيز والراحة النفسية”، وبالطبع، مع ذلك، عليك أن تتأكد من التركيز على جودة النوم أيضًا ولا تستخدم القهوة بشكل مزمن للطاقة المفتعلة.

سعرات حرارية منخفضة

إذا كنت تفضل شرب قهوتك السوداء، تقول بوراك إن الكوب الواحد يحتوي على أقل من 5 سعرات حرارية، لذا فإن كوبا عاديا من القهوة الساخنة دون إضافات لا يحتوي على سكر ولا سعرات حرارية يجعله مشروبًا مثاليًا إذا كنت تحاول إنقاص الوزن.

احذر من الإضافات

بالتأكيد قد تحب إضافة العديد من النكهات والزوائد على القهوة، لكنها يمكن أن تضر بشكل خطير بتقدمك في إنقاص الوزن، يطور العديد من الأفراد عادة سيئة تتمثل في تزيين قهوتهم بالقشدة والعصائر والكريمة المخفوقة، وتحويلها إلى “قنابل سكر” كاملة، كما تقول بوراك، وحتى حليب الجوز والبذور والشوفان في الوقت الحاضر تبدو كأنها خيارات صحية لكنها مليئة بالسكر المضاف.

التمادي وتجاهل الماء

تحذرك الخبيرة من التمادي في شرب القهوة بشكل كبير ومستمر، عليك الاحتفاظ بالقهوة في بضعة أكواب أو أقل يوميًا حتى لا تسبب لك التوتر والقلق أو تؤثر على نومك في الليل، تذكر أيضًا أن القهوة ليست مياها ولا تسهم في الحفاظ على رطوبتك بالشكل المناسب، لذا احرص على شرب كمية كافية من الماء أيضًا.