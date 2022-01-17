الأثنين 14 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 17 يناير 2022 |
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شركة هندية تعمل على إنتاج لقاح لـ”أوميكرون”

منذ 10 ساعات
لقاح كورونا

لقاح كورونا

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قالت وكالة “رويترز”، الإثنين، إن شركة “جينوفا” الهندية تعمل على إنتاج لقاح خاص مضاد لمتحور “أوميكرون”.

ونقلت عن مصادر، لم تسمها، أن لقاح شركة “جينوفا” المضاد لمتحور “أوميكرون” قد يكون جاهزًا في غضون شهر أو شهرين.

والثلاثاء الماضي، بدأت شركة بيونتك الألمانية وشريكتها الأمريكية فايزر، إنتاج لقاح كورونا معدل لمتحور أوميكرون للاستخدام التجاري لاحقاً.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه مؤسس بيونتك أوجور شاهين، خلال مؤتمر صحفي لمصرف “جيه بي مورجان” الأمريكي، مشيرا إلى بدء دراسة سريرية عن اللقاح المعدل في نهاية يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال شاهين:” نفترض أننا سنكون بحلول مارس/آذار المقبل مستعدين للتوريد للسوق إذا توافرت التراخيص الرسمية”.

ويبدو أن الأرقام المتعلقة بعدد الإصابات بالمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا المستجد، الذي اكتشفه العلماء لأول مرة في جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر، قد تجاوزت تلك المتعلقة بالمتحور “دلتا”، في جميع أنحاء العالم.

ففي أسبوع واحد، ارتفعت الإصابات بحدود 20 مليون إصابة، وتحديدا 19,957,485 إصابة، ليرتفع عدد الإصابات في جميع أنحاء العالم إلى أكثر 328 مليون إصابة، وفقا لمركز تتبع كورونا “وورلد ميترز إنفو”.

وسجلت الحالات يوم الخميس الماضي رقما قياسيا يوميا بلغ 3,333,946 وانخفضت يوم السبت إلى 2,427,109 إصابات، بحسب ما ذكرت وكالة يونايتد برس إنترناشيونال.

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