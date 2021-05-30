شفاء كلبة من سرطان قاتل عبر حقنها بلقاح مصنوع من ورمها

تمّ تشخيص كلبة بالغة من العمر 11 عاماً بالسرطان في عام 2019 ، وهي الآن في حالة جيدة بفضل لقاح جديد.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

عالج العلماء في جامعة سيدني الكلبة ، واسمها كيلي ، وذلك باستخدام عينة من الورم الخاص بها يسمح بالعلاج الشخصي.

تحفزهذه العملية الجهاز المناعي للمريض لمكافحة السرطان ، وهي أيضاً طريقة يتم تطويرها لعلاج السرطان البشري.

كيلي هي واحدة من 300 كلب تلقوا اللقاح ، والذي أظهر أنه لايقوم فقط بتخليص الجسم من السرطان ، بل إنه يمنعه من التكرار أيضاً.

وفقاً لجمعية السرطان البيطرية، فإنّ السرطان هو السبب الرئيسي للوفاة لدى 47 في المائة من الكلاب ، خاصة تلك التي يزيد عمرها عن 10 سنوات.

تملك الكلاب أيضاً معدل مماثل للإصابة بالسرطان كالبشر.

تم تطوير اللقاح من قبل عالم المناعة بجامعة سيدني الدكتور كريستوفر وير، الذي كان يعمل على العلاج لمدة ثلاث سنوات على الأقل والذي استطاع مؤخراً رؤية ثمار عمله مع كيلي.

رصدت صاحبة كيلي ، جنيفر فيسيل ، كتلاً تحت فك كلبتها في عام 2019 ، والتي تم تشخيصها على أنها سرطان الغدد الليمفاوية، وهو سرطان عدواني ومميت لدى الكلاب.

تماماً مثل البشر، تحملت كيلي جولات من العلاج الكيميائي على أمل أن ينقذ العلاج الإشعاعي حياتها.

ومع ذلك ، عرفت ويسل أنّ فرصة نجاة حيوانها الأليف من المرض المميت كانت ضئيلة، لكن كل ذلك تغير عندما تلقت كيلي لقاح وير.

وقال الدكتور وير في بيان: “بفضل التجربة الأولى ، نعلم الآن أن اللقاح آمن”.

“يبدو أنه يعمل مع عدة أنواع مختلفة من السرطان، وخاصة بشكل جيد على أورام الخلايا البدينة وسرطان الغدد الليمفاوية.”

يستخدم الدكتور وير اللقاح كعلاج مناعي ، ويعتبر كعلاج واعد للسرطان لدى البشر.

تتم إزالة خزعة من الورم من الكلب ، والتي يتم تجميدها أو معالجتها على الفور.

ثم يتم دمج العينة مع Advax ، وهو محلول يعزز الاستجابات المناعية للأجسام المضادة والخلايا التائية ضد المستضدات التي تدار بشكل مشترك.

وفقاً للباحث، يعتبر العلاج أرخص بكثير من العلاج الكيميائي الذي يمكن أن يكلف أكثر من 10000 دولار لكل كلب.

ومع ذلك، تم العثور على نتائج واعدة لدى الكلاب التي سبق لها أن أخذت العلاج الكيميائي قبل اللقاح.

“في حين أنّ العلاج الكيميائي وحده يمكن أن يطيل فترة البقاء على قيد الحياة ، فإنه عادة لا ينقذ حياة الحيوان ، شاركت جامعة سيدني في البيان.

يأمل الدكتور وير أن يوفر لقاحه خياراً علاجياً أرخص وأكثر أماناً وفعالية.”

تقول ويسل أنّ اللقاح سمح لها بالاستمتاع بسنوات كيلي الذهبية التي لم تعتقد أبداً أنّ كلبتها الأليفة كانت ستعيش لرؤيتها.

وقالت: “لم أكن سأفعل ذلك لأنني كنت متأكدة من أنها لن تعيش”. “لكن الأمور تبدو جيدة الآن وهي تستحق ذلك ! إنها فرد من العائلة.”

“أنا ممتنة لأنه أتيحت لنا الفرصة للمشاركة في هذه التجربة. لقد كانت نعمة.”

يشبه علاج كيلي ما صممه الباحثون في كلية بريتزكر للهندسة الجزيئية في جامعة شيكاغو للبشر.

يستخدم اللقاح أيضاً خلايا الورم الخاصة بالمريض لبرمجة الجهاز المناعي بهدف العثور على الخلايا السرطانية ومهاجمتها داخل الجسم.

وقالت البروفيسورة ميلودي سوارتز ، التي قادت البحث ، في بيان: “هذه استراتيجية جديدة للعلاج المناعي.”

“لديها القدرة على أن تكون أكثر فعالية وأقل تكلفة وأكثر أماناً من العديد من العلاجات المناعية الأخرى. إنه دواء شخصي حقاُ، لديه القدرة على التغلب على العديد من المشكلات التي تنشأ مع العلاجات الأخرى.”