صحة المفاصل والأمعاء.. 5 فوائد لا يُستغنى عنها لمرق العظام

مرق العظام له العديد من الفوائد الصحية المفترضة. يقال إنه يدعم ميكروبيوم الأمعاء، ويقلل الالتهاب، وحتى يحسن مظهر شيخوخة الجلد. لقد أصبح مرق العظام أكثر شعبية، لكن الناس عبر الثقافات كانوا يصنعونه منذ قرون.

يتكون مرق العظام من العظام – وأحيانًا اللحوم. غالبًا ما تتم إضافة المكونات الحمضية مثل الخل أو الطماطم للمساعدة في استخلاص المزيد من العناصر الغذائية من العظام. يمكن أيضًا إضافة إضافات مثل قصاصات الخضار والثوم. ويُطهى المرق عادة لمدة تتراوح من أربع إلى أكثر من 24 ساعة. حيث يساهم وقت الطهي الطويل في توفير العديد من العناصر الغذائية التي يوفرها مرق العظام.

ووفقاً لموقع “health”، إليكم أبرز الفوائد الصحية المحتملة لمرق العظام:

1 قد يدعم صحة المفاصل

إن الكولاجين هو البروتين الذي يوفر بنية الجلد والعظام والأوتار والأربطة في الجسم. على سبيل المثال، قد توفر الأطعمة الغنية بالكولاجين الراحة لحالات مثل هشاشة العظام، وهي حالة مشتركة تتآكل فيها الأنسجة المحيطة بالعظام وتتحلل بمرور الوقت.

يزود مرق العظام الجسم بالكولاجين، مما قد يساعد في إصلاح تلف المفاصل وتحسين الألم المرتبط بالتهاب المفاصل. ومع ذلك، تركز معظم الأبحاث على تأثير مكملات الكولاجين، وليس مرق العظام نفسه، في علاج آلام المفاصل

بالإضافة إلى ذلك، لا يبدو أن مرق العظام يحتوي على العديد من الأحماض الأمينية، مثل الجليسين والبرولين، مثل مكملات الكولاجين.حيث إن الأحماض الأمينية هي اللبنات الأساسية للبروتين. فهي تساعد في تكوين الأنسجة الضامة مثل الأوتار التي تربط العضلات بالعظام والأربطة التي تربط العظام بالعظام الأخرى.

تُصنع العديد من مرق العظام من الأعشاب والتوابل العلاجية مثل الكركم التي تساعد على تقليل الالتهاب في الجسم، وبالتالي قد تحسن آلام المفاصل. على سبيل المثال، وجدت مراجعة منهجية لعشر دراسات أن الكركم ساعد في تحسين آلام الركبة ووظيفتها لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام.

2 يدعم صحة الأمعاء

يحتوي مرق العظام على حمض أميني يسمى الجلوتامين، الذي يساعد في الحفاظ على بنية ووظيفة الأنسجة التي تبطن الجهاز الهضمي، وقد يقلل أيضًا من الالتهاب في جميع أنحاء الأمعاء.

في حين أن الجلوتامين مغذي، تؤكد دراسات محدودة الفوائد المحددة لمرق العظام الغني بالجلوتامين على ميكروبيوم الأمعاء. ومع ذلك، فإن استهلاك مصادر البروتين الغنية بالجلوتامين أمر آمن، ومرق العظام عالي الجودة هو بديل مغذي ومضاد للالتهابات للبروتينات فائقة المعالجة مثل اللحوم اللذيذة أو النقانق.

3 يحتوي على بروتين عالي الجودة

مرق العظام يحتوي على نسبة عالية نسبيا من البروتين. حيث إن تناول كميات كافية من البروتين يدعم عملية التمثيل الغذائي في الجسم – كيف يستخدم جسمك الطاقة من الطعام الذي تتناوله. كما يوفر البروتين البنية والدعم للخلايا، ويساعد الخلايا على التواصل، ويحمي الجسم من الفيروسات والبكتيريا.

يميل مرق العظام إلى أن يكون أكثر ثراءً بالبروتين من المرق الكلاسيكي لأن وقت الطهي الأطول يستخرج المزيد من البروتين من عظام الحيوانات. قد تحتوي حصة واحدة من مرق الدجاج على جرام واحد فقط من البروتين، لكن حصة واحدة من مرق عظام الدجاج يمكن أن توفر ما يصل إلى 20 جرامًا من البروتين. تقدم معظم مرق العظام حوالي 10 جرام من البروتين لكل كوب.

4 قد يحسن مرونة الجلد

ينتج الجسم بشكل طبيعي كمية أقل من الكولاجين مع تقدم العمر. وهذا يمكن أن يساهم في ظهور التجاعيد وتقليل مرونة الجلد مع مرور الوقت.

تركز معظم الأبحاث على دور مكملات الكولاجين في صحة الجلد بدلاً من مرق العظام على وجه التحديد، لكن بعض الدراسات أفادت بنتائج واعدة. على سبيل المثال، وجدت مراجعة منهجية لإحدى عشرة دراسة أن مكملات الكولاجين تساعد في شفاء الجروح وتأخير علامات الشيخوخة على الجلد. هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد مدى فائدة الكولاجين لصحة الجلد.

من المرجح أن تكون مكملات الكولاجين ومرق العظام مفيدة فقط إذا تم تناولها بشكل مستمر. لسوء الحظ، فإن شرب كوب من مرق العظام كل بضعة أسابيع لن يؤدي إلى تنعيم التجاعيد بطريقة سحرية، حيث يستغرق الأمر عمومًا ثمانية أسابيع على الأقل لرؤية نتائج استهلاك الكولاجين

5 يوفر بعض الإلكتروليتات

يحتوي مرق العظام على إلكتروليتات، وهي معادن تدعم توازن السوائل في الجسم. يمكن أن تشمل الشوارد الموجودة في مرق العظام الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم. وتساعد الإلكتروليتات في تنظيم وظائف مثل: إرسال الإشارات بين دماغك والخلايا العصبية، وتقلصات العضلات، الترطيب (موازنة الماء داخل الخلايا وخارجها).