صداع العين.. ستة تمارين منزلية تساعدك في التغلب على الألم

الإصابة بصداع العين قد يكون ناتجًا عن الإجهاد أو التعب أو الألم

يؤدي الإفراط في العمل المكتبي المرافق للنظر لفترات طويلة إلى جهاز الكمبيوتر أو الهواتف الذكية، إلى آلام متفرقة في الرأس، وخاصة في منطقة العينين.

يمكن أن يؤثر الألم خلف العينين على أحد الجانبين أو كلاهما، وقد يحدث مع الحساسية للضوء وأنواع أخرى من عدم الراحة. يمكن للطبيب تحديد سبب الصداع خلف العين والتوصية بأفضل مسار للعلاج.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، بعض تمارين صداع العين، والتي تشمل ما يأتي:

تمرين الرمش والتثاؤب

تساعد هذه الطريقة على إعادة تحفيز العينين لإفراز الدموع وترطيب العينين، حيث أن الرمش السريع لعدة مرات يساعد في توزيع الدموع في العينين للتقليل من الحرقان والألم.

تمرين المشاهدة الدورانية

وتسمى أيضًا بالعيون المتدحرجة حيث أنها تساعد على التخلص من التوتر والألم في العضلات الموجودة حول العينين وخلفها، ويتم ذلك من خلال تدوير العينين بلطف في اتجاه واحد ثم العودة مرةً أخرى.

ويمكن القيام بهذه الطريقة 3 – 5 مرات متتالية كل ساعة للتقليل من إجهاد العين.

تمرين تغيير تركيز العين

عندما يشعر الشخص بألم في العضلات التي تساعد العين على التركيز فإن تغيير تركيز العين يساعد على التقليل من الألم والتوتر، ويتم ذلك من خلال:

وضع الإصبع أمام الأنف والتركيز عليه، ثم تحريكه ببطء بعيدًا عن الوجه.

النظر إلى ما وراء الإصبع أي إلى شيءٍ بعيد، ثم التركيز لعدة ثوانٍ والعودة للنظر إلى الإصبع.

إرجاع الإصبع نحو الوجه حتى يلمس الأنف والتركيز عليه طوال الوقت، ثم النظر إلى شيءٍ ما على الجانب الآخر من الغرفة والتركيز عليه لعدة ثوان.

تمرين تهدئة العينين

لتهدئة العينين يجب إغلاق العينين لفترة مع وضع راحة اليدين برفق على كليهما دون الضغط على العينين، وهو أمر مفيد حيث أنه يساعد على إعادة تدوير الدم والسائل بشكل أفضل للعين والذي بدوره يساعد العين على التشافي من الصداع بسهولة أكبر.

كما أنه يفضل القيام به لفترة طويلة كوسيلة للاسترخاء قبل النوم.

قاعدة 20 – 20 – 20

من تمارين صداع العين قاعدة 20 – 20 – 20 حيث أنها تستخدم للأشخاص الذين يحتاجون للتركيز على شاشة الكمبيوتر طوال اليوم وقد يصابون بصداع العين، وهي قاعدة سهلة حيث أن الشخص يحتاج إلى النظر إلى شيءٍ ما على بعد 20 قدمًا أي 6 أمتار لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة أثناء العمل.

تمرين الحركات الرأسية والأفقية

يمكن تحريك العينين عموديًا وأفقيًا للمساعدة في شد العضلات المتعبة، ويتم ذلك من خلال إغلاق العينين ثم النظر ببطء نحو السقف والعودة إلى الأرض مع الحرص على تكرار الحركة 3 مرات، بعد ذلك يتم إغلاق العينين ثم النظر إلى اليسار ثم إلى اليمين وتكرارها 3 مرات.

تمرين الرقم ثمانية

يساعد هذا التمرين على التخفيف من إجهاد العين من خلال:

اختيار نقطة على الأرض على بعد 3 أمتار والتركيز عليها.

اتباع الشكل الوهمي ثمانية بالعينين.

الاستمرار في التتبع لمدة 30 ثانية، ثم تبديل الاتجاهات.

وهذه أبرز تمارين صداع العين.

نصائح حول تمارين صداع العين

لقد تعرفت على أفضل تمارين صداع العين، نقدم لك بعض النصائح الأخرى والتي قد تساعد في التخفيف من الصداع، وهي كالآتي:

يفضل تطبيق الكمادات الدافئة لتحفيز الدموع أثناء إرخاء العضلات، والتي بدورها تساعد على تخفيف إجهاد العين دون وضع أي ضغط إضافي على العضلات الرقيقة.

ينصح بتناول طعام صحي مليء بمضادات الأكسدة، والدهون الصحية، والأطعمة التي تحتوي على فيتامين أ حيث أنها تساعد في الحفاظ على صحة العين.

يمكن القيام بتدليك لطيف للعين مع تشغيل أصوات للاسترخاء وخفت الأضواء الساطعة للتخفيف من توتر عضلات العين، ولكن يفضل القيام بهذه التجربة دون ارتداء العدسات اللاصقة.

يفضل ارتداء النظارات الشمسية عند الخروج من المنزل، أو العدسات اللاصقة التصحيحية لتجنب الإصابة بصداع العين.

يفضل استخدام الشاشات في الظلام، حيث أن ذلك يؤدي لإجهاد العين وزيادة خطر الإصابة بصداع العين، لذلك ينصح باستخدام الإضاءة المناسبة للعين.

ينصح باستشارة طبيب العيون باستمرار للتأكد من صحة العين، وللقيام ببعض الفحوصات الضرورية للتحقق من أن الشخص لا يعاني من أي مشكلات أخرى قد تسبب له صداع العين.

يفضل استشارة الطبيب فورًا إذا عانى الشخص من أحد الأعراض الآتية، والتي تشمل:

احمرار العيون.

فقدان البصر.

عدم وضوح الرؤية.

ألم في العين.

رؤية مزدوجة.

تورم الجفن.

حساسية تجاه الضوء.

الصداع المصاحب لأعراض العين.