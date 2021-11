ضجة واسعة في الصين بسبب أدوات لـ”تصحيح شكل رؤوس الأطفال”

كشفت تقارير صينية عن انتشار عادة بين الآباء في الصين أخيرا، وهي خوذ تساعد على تشكيل رؤوس أبنائهم بصورة صحيحة.

وانتشرت في المتاجر الصينية قوالب تصحيحة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يتم وضعها على رؤس الأطفال من أجل جعلها مستديرة ومثالية، بحسب تقرير صادر عن موقع “تنسنت نيوز” الصيني.

وتابع التقرير، موضحا أن هذه الخوذ تشبه كرات البولينغ، ومن المفترض أنها مخصصة للأطفال الذين تكون رؤوسهم مسطحة من الخلف.

وتعمل تلك الخوذ المنتشرة في الصين أخيرا على تثبيتها على رأس الطفل لساعات طويلة، مع الاعتقاد بأن ذلك يمكن أن يساعد في تشكيل جماجمهم الناعمة التي لا تزال في طور النمو إلى شكل دائري أكثر إرضاء من الناحية الجمالية، وفقًا لمعايير الجمال في الصين.

وروت إحدى الأمهات الصينيات تجربتها الشخصية مع تلك الخوذ المعجزة، من خلال منشور لها على منتدى شياهونغشو، ويحمل عنوان “أخذت طفلي لتصحيح شكل رأسه على الرغم من معارضة أهلي”، فقالت إنها أحضرت رضيعتها البالغة من العمر 7 أشهر إلى منشأة طبية للحصول على “أدوات تصحيح شكل الرأس” المصنوعة خصيصا لها.

وتابعت الأم التي رفضت ذكر اسمها في منشورها المحذوف حاليا: “أعتقد أن ارتداء خوذة الرأس له نفس وظيفة ارتداء الأقواس، وهي تصحيح جزء من الجسم وجعله أكثر جمالا، إنني أملك رأسا مسطح، وأنا أعلم كم هو مؤلم ذلك بالنسبة للنساء اللواتي يسعين إلى الجمال، لا أريد أن تكبر طفلتي وأن تندم على هذا الجزء من جسدها”، بحسب صحيفة “ساوث تشاينا مورننغ بوست” الصينية.

وعن سعر الخوذة، فقد أفاد موقع “سوهو” أن تكلفتها تبلغ ما يقرب من 4300 دولار أمريكي، كما أنها تتوافر على موقع “علي بابا” الصيني بأسعار تبدأ من 20 دولارا.

وانتقل هوس الحصول على رأس مستدير إلى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال الموقع الصيني “وايبو”، إذ بدأ مستخدموه في مشاركة نصائحهم وحيلهم حول كيفية تصفيف الشعر بشكل مختلف عن خلق مظهر رأس مستدير تماما.

