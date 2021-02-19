الأثنين 20 ذو القعدة 1443 ﻫ - 20 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ضعف الذاكرة قد يشير إلى أمراض معينة

19 - فبراير - 2021
ضعف الذاكرة

ضعف الذاكرة

A A A
طباعة المقال

كشف البروفيسور أركادي فيرتكين، رئيس قسم العلاج وعلم الصيدلة السريرية والمساعدة الطبية السريعة، بجامعة موسكو لطب الأسنان، الأمراض التي يمكن أن تشير لها أعراض ضعف الذاكرة.

ويقول البروفيسور، “من المهم أن نفهم عند من تطورت لديه أعراض ضعف الذاكرة: عند طفل، أو شاب، أو مسن. فإذا ظهرت عن شخص مسن، فعليه استشارة الطبيب، بغض النظر إن كان قد أصيب بـ “كوفيد-19″ أم لا. لأن هذه أعراض خطيرة جدا”.

ويضيف موضحا، ضعف الذاكرة لدى كبار السن قد يكون بسبب الأمراض التالية:

– اضطراب الدورة الدموية في الدماغ

– مشكلات في الأوعية الدموية على خلفية ارتفاع مستوى ضغط الدم

– صدمة دماغية مخية

– مشكلات في القلب والأوعية الدموية تسبب اضطراب تغذية الدماغ

– أمراض مزمنة، من السكري إلى الزهايمر.

ويدعو البروفيسور، إلى ضرورة الانتباه، إلى أعراض مثل، تقلبات درجة حرارة الجسم، والتعب من دون سبب، التي كما النسيان، ترتبط بالإصابة بمرض “كوفيد-19”. ولكن هذه الأعراض قد تكون ناجمة عن الإصابة بأمراض أخرى. لذلك عند ظهورها يجب استشارة الطبيب، وذلك بحسب “نوفوستي”.

    المزيد من الصحة

    الإكزيما
    6 مشاكل جلدية تتطلّب تدخّلًا طبيًا عاجلًا
    الميسوفونيا تغضب عند سماعك صوت مضغ الطعام من شخص بجانبك
    لماذا تغضب عند سماعك صوت مضغ الطعام من شخص بجانبك؟
    أوميغا 3
    هل من علاقة بين الأوميغا 3 وتقليل خطر الألزهايمر؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    معامل الكهرباء
    دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق
    درجة الحرارة في سلطنة عمان بلغت 49 درجة مئوية وهي الأعلى في العالم
    أعلى درجة حرارة.. مدينة عربية تسجل رقم قياسي على مستوى العالم!
    الكبد
    الى جانب الكحول.. دراسة تكشف المشروب الأسوأ لصحة الكبد