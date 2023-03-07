طبيبة تحذر من خطر الوحدة على كبار السن

من المعروف أن الشعور بالوحدة يوثر على الصحة العقلية والنفسية، إذ إن الشعور المستمر بالوحدة يحفز ظهور مشاعر الفرد السيئة تجاه حياته ككل.

حذرت طبيبة ألمانية من أن الوحدة ترفع خطر إصابة كبار السن بالعديد من الأمراض النفسية والجسدية على حد سواء.

وأوضحت الدكتورة إيفا بيترز، اختصاصية الطب النفسي الجسدي والعلاج النفسي الألمانية، أن الوحدة ترفع خطر الإصابة بالاكتئاب، كما أنها تمهد الطريق للإصابة بأمراض الخرف مثل ألزهايمر؛ نظرا لأن غياب المحفزات الذهنية يتسبب في ضمور الدماغ.

وأضافت بيترز أن الوحدة تجعل الجسم يعاني تحت وطأة التوتر المستمر، مشيرة إلى أن هرمونات التوتر ترفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والذي بدوره يرفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وأردفت بيترز أن الوحدة ترفع أيضا خطر الإصابة بالسرطان؛ نظرا لأن وظيفة المراقبة الخاصة بجهاز المناعة يمكن أن تتعطل بسبب التوتر المستمر، ومن ثم تتراجع قدرة جهاز المناعة على التعرف على الخلايا السرطانية الناشئة حديثا وقتلها.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، أوصت الطبيبة النفسية الألمانية كبار السن بمواجهة الوحدة وعدم الاستسلام لها من خلال الحرص على التواصل الاجتماعي مع الأقارب والأصدقاء والجيران والمعارف وممارسة الرياضة والهوايات والانخراط في النشاط المجتمعي.