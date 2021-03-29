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طبيبة روسية تكشف عن طريقة لاستعادة حاستي الشم والتذوق لدى مرضى كورونا

29 - مارس - 2021
فقدان حاسة الشم من أعراض الإصابة بكورونا

فقدان حاسة الشم من أعراض الإصابة بكورونا

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أعلنت الطبيبة الروسية لودميلا لابا أن حاسة الشم والذوق التي فقدت أو ضعفت بسبب فيروس كورونا سيتم استعادتها ولكن كل فرد سيحتاج لوقت مختلف، لا يجب الخوف من الصعوبات إذا اتبعت القواعد الأساسية لإعادة التأهيل بعد المرض.

وقالت الطبيبة في مقابلة مع قناة “زفيزدا” الروسية: “نأخذ العلاج المضاد للفيروسات لفترة طويلة، على الرغم من أنه عادة ما يتم وصفه لدورة قصيرة لمدة خمسة أيام. لكن مع COVID-19، حددنا 15 يومًا على الأقل لإزالة “الهجوم” والالتهاب في الغشاء المخاطي في الحلق”.

وشددت لابا على ضرورة استخدام الأدوية المناعية التي تعيد عمل الغشاء المخاطي في جسم الإنسان، حيث تأثر شدة المرض بشكل مباشر على درجة تضرره.

وأوضحت الطبيبة أن “الفيروس الغدي يدخل الغدد الليمفاوية، وإذا بقي هناك، فإنه يتغذى باستمرار ولا يسمح للغشاء المخاطي البلعومي بالتعافي”.

وفقًا للابا، من أجل تحسين الصحة ومنع التطور السلبي للمرض في الجسم، يجب استشارة معالج إعادة التأهيل.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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