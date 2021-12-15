طبيب روسي يحذر من فقدان الذاكرة بعد الإصابة بكورونا

تحدث كبير الأطباء للأمراض النفسية في وزارة الصحة الروسية، زوراب كيكيليدزه، عن أعراض مهمة لمتلازمة ما بعد “كوفيد”.

وحذر من أن المرضى، غالبا ما يعانون من التهيج العصبي والفقدان الجزئي للذاكرة بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح الأخصائي أن المريض لا يدرك أولا تأثير فيروس كورونا على دماغه. مع ذلك، فيمكن أن تتجلى عواقب المرض على شكل الفقدان الجزئي للذاكرة. وعلى سبيل المثال، فإن المريض ينسى بعض الكلمات. وقد يحس بالتهيج العصبي أيضا.

وتحدث طبيب الأمراض النفسية كذلك عن الرياضيين، الذين يحسون بضيق في التنفس ولم يكن لديهم منه قبل الإصابة بفيروس كورونا وذلك بعد التعافي من “كوفيد – 19” والعودة إلى التدريبات المكثفة.

وقالت صحيفة “إر بي كا” الروسية إن فيروس كورونا، يسبب خرق الحاجز الدموي الدماغي الذي يحمي الأنسجة العصبية من تغلغل الكائنات الحية الدقيقة والسموم من الدم.