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طبيب مصري يحذّر من عادة يومية تصيب بالفطر الأسود

7 - يونيو - 2021
اجراءات في مصر لمواجهة "الفطر الاسود"

اجراءات في مصر لمواجهة كورونا

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قال استشاري التغذية العلاجية الطبيب محمد حلمي، إن “استنشاق الفراولة أو التفاح أو الطماطم أو الجبنة الريكفورد، عند إخراجها من الثلاجة للتأكد من سلامتها، قد ينقل الفطر الأسود إلى الجسم”، لافتا إلى أنه “عندما نجد الأطعمة تغير شكلها وأصبحت لزجة، فلا بد من التخلص منها ووضعها في كيس محكم، وإلقائها في القمامة”.

أضاف حلمي، في تصريحات متلفزة أن “المأكولات الرخوة مثل الطماطم والفراولة والخيار والجبنة، إذا ظهر عليها أي شيء غريب بما فيها النقط السوداء، فلا بد من التخلص منها، حيث إن هذه النقطة الصغيرة تلك يكون لديها جدر”.

أوضح أن “المأكولات الصلبة مثل الخبز أو التفاح أو الجزر أو البروكلي أو الكرنب، إذا ظهر عليها شيء أسود، يمكن التخلص من هذه المنطقة فقط واستخدام باقي الثمرة”.

أشار إلى أن “الجبن الريكفورد، يصنع من لبن الماعز، وهو من أصح الألبان على وجه الأرض، حيث إن نسبة اللاكتوز والدهون به منخفضة للغاية، والقيمة الغذائية والكالسيوم مرتفعة للغاية، كما أنه يتم حقنه بمادة قريبة من المضاد الحيوي لكي يتحول من اللبن للجبن، وبالتالي فإنه يحتوي على مضاد حيوي طبيعي”.

ولفت إلى أن “جبن الريكفورد يحتوي على نوع بكتيريا شبيهة بالبكتيريا الموجودة في الجهاز الهضمي لجسم الإنسان، وبالتالي فهو مفيد للغاية لصحة الإنسان والقولون والجهاز الهضمي، منوها إلى أن ظهور بعض الأماكن السوداء وتحولها إلى اللزوجة في الجبن، دليل على عدم صلاحيته واحتوائه على الفطر الأسود”.

وأكد أنه “من الأفضل شراء المنتجات على قدر الاستهلاك الأسبوعي، حيث إن طبيعة نمو الفطر الأسود تكون في درجة حرارة من صفر لـ30 درجة، بينما درجة حرارة الثلاجة ما بين 3 لـ4 درجات، لذلك يفضل حفظ الجبن في الفريزر”، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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