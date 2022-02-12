السبت 11 رجب 1443 ﻫ - 12 فبراير 2022 |
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طبيب يحذر.. ابحثوا عن سبب الاستيقاظ في الليل

منذ 9 ساعات
النوم- تعبيرية

النوم- تعبيرية

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قال طبيب مختص في الجمعية الأوروبية لأبحاث النوم ألكسندر ‏ميلنيكوف، إن الاستيقاظ في الليل يعتبر أمراً طبيعياً في الكثير من ‏الحالات، إلا أنه يشير أحياناً إلى معاناة هذا الشخص من الأرق‎.‎

وشدد الطبيب على ضرورة الانتباه في المقام الأول إلى وتيرة الاستيقاظ ‏خلال النوم، وكذلك التركيز على مدة هذا الاستيقاظ‎.‎

وشدد الخبير على أن “عادة الاستيقاظ المتعدد والقصير في الليلة هي أمر ‏طبيعي. والأمر الثاني المهم، هل تتم العودة إلى النوم بسرعة بعد ذلك. ‏إذا لم يكن الأمر كذلك، فهذه علامة على الأرق‎”.

ونصح ميلنيكوف، بضرورة الانتباه إلى سبب الاستيقاظ، وهل يشعر ‏المرء بالراحة في الصباح بعد النهوض من الفراش‎.‎

وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب البحث عن السبب. قد تكون هناك أسباب ‏كثيرة لهذا الخلل في النوم، ويمكن للطبيب المختص أن يساعد في ‏اكتشافها وتحديدها‎.‎

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