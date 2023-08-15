طبيب يحذر.. اعتلال الشبكية السكري ينذر بالعمى!

قال البروفيسور أولريش كيلنر إن اعتلال الشبكية السكري هو أحد أمراض العيون الخطيرة؛ حيث إنه قد يؤدي إلى الإصابة بالعمى.

وأوضح طبيب العيون الألماني أن ارتفاع مستوى السكر بالدم يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية في شبكية العين، مشيرا إلى أن عوامل الخطورة تشمل أيضا ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الدهون في الدم، بالإضافة إلى النيكوتين.

وأضاف كيلنر أن أعراض اعتلال الشبكية السكري تتمثل في عدم وضوح الرؤية وتدهورها بسبب ظهور بقع داكنة ونقاط سوداء فيما يعرف “بمطر السخام” في مجال الرؤية.

وشدد البروفيسور الألماني على ضرورة زيارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب للحيلولة دون الإصابة بالعمى. وغالبا ما يتم العلاج بواسطة الليزر.

وللوقاية من اعتلال الشبكية السكري، يتعين على مرضى السكري ضبط مستوى السكر بالدم ومستوى ضغط الدم مع الإقلاع عن التدخين، فضلا عن الخضوع لفحوصات طبية منتظمة.