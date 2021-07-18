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طبيب يحذر.. الطقس الحار يشكل خطورة على الأطفال

18 - يوليو - 2021
ولد

طفل

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حذرت مارينا مامايفا، وهي طبيبة أطفال روسية من تعرض الأطفال دون سن الثالثة لأشعة الشمس المباشرة.

وأشارت إلى أن الآباء في كثير من الأحيان يصطحبون معهم أطفالًا صغارًا في إجازة إلى البحر.

وقالت: “إنهم (الآباء) يأخذون حماما شمسيا بأنفسهم على الشواطئ، والأطفال يركضون بجانبهم، ويتلقون جرعة كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية. لا يجب فعل هذا. بشكل عام، وفقًا لشرائع طب الأطفال، يُنصح أن يبقوا الأطفال الصغار في الظل، أي تحت شجرة”.

في الحرارة، نصحت مامايفا أيضًا بالسير مع الأطفال فقط خلال الساعات التي لا تكون فيها الشمس شديدة.

وأضافت: “الشمس قادرة على رفع درجة حرارة جسم الطفل إلى درجة حرارة عالية في حوالي عشرين دقيقة – نصف ساعة، ويمكن أن يحدث ما يسمى بضربة الشمس. وأشارت طبيبة الأطفال إلى أنه من الأفضل التنزه مع الأطفال الصغار في ساعات الصباح الباكر، عندما يكون الجو أقل برودة، وبالطبع في المساء بعد غروب الشمس”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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