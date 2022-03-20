طبيب يحذر من المخاطر المرتبطة بـ"طقطقة الرقبة"

حذر أحد الأطباء من بعض المخاطر المرتبطة بـ”طقطقة عنقك” أو “فرقعة الرقبة” حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى شد الأربطة الذي يؤدي بدوره إلى صداع أو آلام العضلات بين لوحي الكتف أو في الرقبة.

وبحسب موقع نيوزويك فقد حذر الطبيب براين بوكسر من مضاعفات أكثر خطورة يمكن أن تنشأ من تمدد الرقبة أو التشقق أو الفرقعة، مؤكدا أن القيام بذلك يحمل معه خطرًا صغيرًا ونادرًا للإصابة بسكتة دماغية.

وقال أستاذ التشريح بجامعة لانكستر بالمملكة المتحدة، آدم تايلور، إن هناك عدداً من المخاطر المرتبطة بتكسير الرقبة، وبعضها صغير مثل تلف الهياكل العضلية مثل العظام أو الغضاريف أو الأوتار أو الأربطة، يمكن للآخرين أن يكونوا أكثر أهمية.

وتابع: «هذا السلوك أيضًا خطر لأن الأشخاص الذين لم يتلقوا تدريبًا مناسبًا قد يفرطون في حركة شد الرقبة والتي بدورها ليست مصممة لتحمل الحركات السريعة والمتطرفة».

ولفت تايلور في شرحه للمخاطر الأكثر خطورة المرتبطة بـ”طقطقة الرقبة” من مجرد تلف العضلات أو الأوتار، قائلا: “إن الخطر الأكبر هو احتمال تلف الشرايين والأوردة الرئيسية في الرقبة، وخاصة الشرايين الشرايين الفقرية التي تقع بجوار فقرات العنق مباشرةً”.

وأضاف أنه مع استدارة الرقبة فمن المحتمل أن تتمزق بعض الشرايين، مما قد يؤدي إلى فقدان الدم بشكل كبير، مضيفا: “إذا كان هذا تمزق كبير، خاصة عند أولئك الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا، فإن هذا يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية من خلال جزء صغير من الشريان الداخلي ينفصل وينفصل في الوقت التالي للتلاعب بالرقبة».

وأكدت كريستين روف ، أستاذة طب السكتة الدماغية في جامعة كيلي بإنجلترا، وجود خطر السكتة الدماغية الصغيرة المرتبطة بالتلاعب بالرقبة، موضحة أن «هناك خطر ضئيل للغاية لكنه موثوق ، يتمثل في اتلاف أحد الشرايين الفقرية أو كليهما والتسبب في حدوث سكتة دماغية”.

ومضت في حديثها: “في حالة حدوث السكتة الدماغية ، يمكن أن تكون مهددة للحياة أو يمكن أن تترك المريض يعاني من إعاقة دائمة ، مثل فقدان البصر ومشاكل في المشي ومشاكل في الكلام والبلع”.

وأوضح روف أن الشريان الفقري معرض للإصابة بالدوار و انحناء الرقبة ، حيث يمر عبر قناة عظمية في جانبي الفقرات ويتم شدها أثناء هذه الحركات.

وأضافت أن المفاصل بين الفقرات ترتبط ببعضها البعض بواسطة الأربطة، والتي يمكن أن تضعف بفرقعة الرقبة المعتادة، وهذا يسمح بحركة أكثر شمولاً وقد يفسر سبب حدوث معظم حالات السكتة الدماغية في بوبرس الرقبة المعتادة.