طبيب يحذر من سائل غسيل الأواني

حذر طبيب مصري، من استخدام الصابون السائل في غسيل الأواني والصحون.

وقال الدكتور باسم خزام، أخصائي الأمراض الباطنية، إن سائل غسيل الأواني يعد من أشهر مسببات الإصابة بالسرطان، وذلك طبقا لما تضمنته بعض الأبحاث، بحسب ما نشره موقع “بوابة الأخبار”.

وأضاف إن تناول الصابون ولو بكميات ضئيلة جدا، يعد من أشهر مسببات السرطان، وذلك عندما نستخدم الصابون السائل لغسيل الأواني ومهما تم شطف الأواني بالماء بعد الغسيل حتى إذا كان أكثر من مرة.

وتابع “يترك الصابون أثر بسيط في الأطباق، ثم يتم وضع الطعام الساخن أو المشروبات الساخنة في الأكواب الزجاج يخلط به ويسبب سرطان القولون والمعدة”.

وأشار إلى أن الحل لتجنب خطورة الإصابة بالسرطان، يتم بتحضير زجاجة الصابون السائل بإضافة “كوب خل” يمنع التصاق الصابون بالأطباق، ويلاحظ إنه بالفعل الأواني تصبح لامعة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.