طبيب يحذر من "سلوك شائع" لتقليل ضغوط الحياة

حذر طبيب سعودي، من سلوك شائع للتغلب على ضغوط الحياة، التي يتعرض لها معظم الأشخاص.

وقال استشاري الطب النفسي، الدكتور طارق الحبيب، إن الإفراط في الأكل هو سلوك سيئ في محاولة من الشخص للتكيُّف مع ضغوطات الحياة.

وأشار الطبيب السعودي، إلى ضرورة العثور على طريقة أفصل من ذلك للتكيُّف مع الحياة، بحسب ما نشرته صحيفة “عاجل” السعودية.

وأوضح أن “الأكل المفرط سلوك ناتج عن حالة نفسية وفراغ داخلي نتيجة اضطرابات الحياة، والإفراط في الطعام ما هو إلا طريقة سلبية للتكيف يلجأ لها الشخص للتعامل مع توترات يومية أو نفسية أو عاطفية، لذا يجب على الفرد أن يجد طريقة أفضل وأكثر إيجابية للتكيف”.

ولفت إلى أن إلمام الشخص بنقاط ضعفه وقوته، ومحاولته لتحسينها والعمل على تقوية النقص، هو مهمة يومية، ويجب أن يستحضرها بداية كل صباح ليعيد موازنة نفسه ويبدأ بانطلاقة أقوى للتحسن.