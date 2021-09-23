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طبيب يحذر من نوع تصويري يكشف بوادر السكتة الدماغية

23 - سبتمبر - 2021
نصائح للوقاية من السكتة الدماغية

السكتة الدماغية - تعبيرية

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أشار الطبيب، المقدم التلفزيوني الروسي ألكسندر ميسنيكوف، عبر قناة “روسيا 1″، إلى وجود 4 أعراض قد تسهم في اقتراب الإصابة بجلطة دماغية.

وأدرج الطبيب في هذه القائمة (الأعراض) ارتفاع نسبة الكوليسترول والسكر في الدم.

وتابع “العادات السيئة: التدخين، وتناول جرعات كبيرة من الكحول”، قد تساعد في اقتراب السكتة الدماغية.

وأشار الطبيب إلى أن تناول بعض الأدوية الهرمونية قد تأثر أيضًا بطريقة سلبية.

وأضاف: إذا كان موجودا أي من المقدمات المؤدية إلى الإصابة بالسكتة الدماغية، فيجب إجراء الموجات فوق الصوتية للشرايين السباتية للتحقق من وجود خثرة.

في الوقت نفسه، حث ميسنيكوف على عدم إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي للرأس لمنع السكتة الدماغية، حيث يتم تنفيذ هذا الإجراء لتشخيص السكتة الدماغية المكتملة بالفعل.

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