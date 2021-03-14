طبيب يكشف سبب ولادة طفلة بشعر أبيض

أعلن مركز طبي خاص بمدينة الأقصر المصرية عن ولادة “طفلة” بشعر أبيض فى واقعة هى الأولى من نوعها في المحافظة.

وذكرت صحيفة “الوطن” المصرية، مساء أمس السبت، أن صور الطفلة المولودة قد أثارت حالة من الرعب والهلع على موقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها البعض معجزة، فيما اعتبرها البعض الآخر أمرا طبيعيا يتعلق بالجينات الوراثية.

ونقلت الصحيفة على لسان الدكتور حامد سيد، مدير المركز، والذى أشرف على ولادة الحالة، أن الطفلة تم ولادتها، أمس السبت، من خلال عملية ولادة قيصرية لسيدة فى العقد الرابع من عمرها، سبق لها الولادة مرتين.

وأكد أن ولادة الطفلة بهذا الشكل، وتحديدا بخصل شعر أبيض، يرجع لعوامل وراثية، أهمها وجود صلة قرابة بين والدى الطفلة، مشيرا إلى أن طبيبا يطلق على هذه الحالة “متلازمة واردينبيرغ” (Waardenberg Syndrome)‏، وهو اضطراب وراثي نادر يتميز في معظم الأحيان مع درجات متفاوتة من الصمم، والعيوب الطفيفة في الهياكل الناشئة عن القمة العصبية، واضطرابات في تكون العضل، واضطرابات في السمع والجلد والعينين بشكل أساسي وقد يصيب القولون أو الأطراف العلوية خاصة اليدين

ولفت الطبيب المصري أنه بالكشف على الطفلة لم يكن هناك أى أعراض مرضية أخرى، وخرجت الطفلة برفقة والدتها وأسرتها بعد ساعات من العملية.

في حادثة غريبة من نوعها ، ولادة طفلة بشعر أبيض بمدينة الأقصر في مصر .. pic.twitter.com/aF3G2O4XP4 — 48 الإخبارية (@48nnews) March 14, 2021